LA SECONDA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO VISTA DA PUPO – ENZO GHINAZZI SCRIVE A DAGOSPIA: "L'UNICA CANTANTE CHE IERI SERA MI HA COLPITO È STATA LEVANTE. MENTRE LA PALPEBRA SI STAVA ABBASSANDO ARRIVA QUESTA SUPER GNOCCA CON UNA CANZONE CHE PARAGONA LA VITA AD UN SOGNO EROTICO E CI INVITA A VIVERLA PIENAMENTE. CACCHIO" HO PENSATO, "QUESTA STA PARLANDO DI ME" – LE BORDATE CONTRO I MONOLOGHI. E SU AL BANO…

LEVANTE 16 MA ANDATEVENE A CAGARE pic.twitter.com/aYRiBGDaCL — giusyano ? (@princesadoidaa) February 9, 2023

Lettera di Pupo a Dagospia

Pupo

Dago, amico mio, non ho mai vissuto il Festival di Sanremo così intensamente come quest'anno. Nemmeno quando ero direttamente coinvolto. Anche ieri sera sono rimasto incollato a Rai Uno fino all'ultimo. Ogni tanto però, lo confesso, ho cambiato canale. È accaduto durante le pubblicità, quando Fedez ha fatto il fenomeno e durante i monologhi. I monologhi non li reggo più. Io li abolirei.

È tutta roba fine a se stessa che serve a poco. Dopo qualche polemica e un po' di chiasso momentaneo, tutto torna come prima. Sono altre le sedi in cui risolvere i grandi problemi che questi "Pipponi" in genere trattano. A me fanno lo stesso effetto delle omelie che il prete del mio paese, quando ero ragazzino, faceva durante la messa. Lo ascoltavo e mi sentivo una merda. Alla fine, mi hanno fatto allontanare da Dio e dalla Chiesa. Hanno generato l'effetto contrario.

levante

Il Top di ieri sera, per me, è stata la performance di Albano, Ranieri e Morandi. Mi sono divertito, commosso e anche un po' preoccupato. Soprattutto quando Albano si è steso per terra per fare le flessioni. Lì, ho davvero temuto il peggio. Anche perché, un minuto prima, avevano festeggiato il suo 80mo compleanno che, in realtà, sarà a maggio e tutti sappiamo che, in particolare gli scaramantici, festeggiare il compleanno in anticipo non porta niente di buono.

levante

Ti avevo promesso che avrei ascoltato più attentamente le canzoni, ma non ce l'ho fatta. Ti garantisco che lo farò presto e ti darò il mio giudizio su ognuna di loro. Ti posso però anticipare che non ho sentito niente di sconvolgente. Mi sembra che si assomiglino un po' tutte. Soprattutto nella struttura. L'unica cantante che ieri sera mi ha colpito è stata Levante. Eravamo intorno alla mezzanotte e, mentre la palpebra si stava abbassando, ecco che arriva questa super gnocca con una canzone che paragona la vita ad un sogno erotico e ci invita a viverla pienamente. Nel bene e nel male. Cacchio" ho pensato, "questa qua sta parlando di me"! E così mi sono ringalluzzito. Brava Levante e grazie per avermi dedicato la tua canzone.

pupo con l augello al vento levante pupo levante in etro pupo