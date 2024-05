Gruber "perché lei che è stato Presidente di Regione e 3 volte Ministro non ha mai ricevuto un avviso di garanzia?" Bersani "ho sempre applicato nei rapporti economici 'amico di tutti e parente di nessuno' e l'art.54 della Costituzione 'disciplina e onore"#Bersani #ottoemezzo pic.twitter.com/9iySzPxeLz — Sirio ? (@siriomerenda) May 14, 2024

Ivan Rota e l’accaldato Sor Rotella per Dagospia

melissa satta

Davide Maggio sgancia la bomba: Milly Carlucci è ad un passo dall’arruolare Melissa Satta per la prossima edizione di Ballando con le Stelle. Sarebbe la prima ex velina a partecipare in 19 edizioni di Ballando con le Stelle. La collega Elisabetta Canalis ha partecipato a Dancing with the Stars in America.

Non é stato solo un flirt quello tra Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta. Il settimanale Chi mostra le foto “posate” della coppia: “Le foto che vi mostriamo in queste pagine non lasciano più spazio ai dubbi”. Perché ce n’erano?

Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta sono tornati insieme. La foto su Instagram, che li ritrae insieme al figlio Tommaso, sancisce la pace dopo la rottura turbolenta nel 2020, quando lei aveva da poco scoperto di essere incinta. “Non andavamo più d'accordo", raccontò lui che si disse non pronto a diventare padre e uscì allo scoperto al fianco dell'attrice Madalina Ghenea. La nascita di Tommaso li riavvicinò, nonostante la delusione di lei, e dopo numerose frequentazioni, il calciatore avrebbe deciso di ritornare sui suoi passi…

melissa satta carlo beretta

Angelo Edoardo Galvano pare che sia il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez. È un ingegnere, ha

melissa satta copia

34 anni, è originario della Sicilia e vive a Milano ma col mondo dello spettacolo non c’entra nulla..

“L’ho vista da vicino, é bella, brava e intelligente”: Piero Chiambretti parlando a Enrico Mentana della di lui compagna Francesca Fagnani . E Mentana timidamente annuisce. Fagnani ha presentato ieri a Milano il suo libro Mala, Roma Criminale: mai vista tanta gente in una libreria: in molti sono rimasti fuori. Ormai tutti amano la “belva” gentilissima con tutti: sui social complimenti dai partecipanti.

Spero non suoni come un'offesa, visto che scrive bene ed é ironica come pochi. Voglio farle un complimento: Grazia Sambruna, opinionista sui generis nel programma di Chiambretti, ha la presenza scenica di un'attrice. Abbiamo finalmente trovato la nuova Anna Marchesini?

sara scaperrotta zaniolo e il figlio tommaso

Aldo Vitali: "Il fatto che Cristiano Iovino non abbia denunciato è la chiave per capire che evidentemente non è stato un pestaggio per un semplice apprezzamento per una ragazza del giro di Fedez".

"Il linguaggio del corpo di Fedez ci comunica un profondo disagio". L'analisi della criminologa Anna Vagli a Pomeriggio Cinque.

Isola dei Famosi. Il ragionamento di Artur Dainese non fa una piega.

Ha specificato che lui tradirebbe qualcuno solo in questo contesto di gioco. Ci sta. Il fatto che lo abbia fatto sapere a tutti è da apprezzare, è stato molto onesto.

A differenza di Khady che mente in continuazione.

Lilli Gruber: "Perchè lei che è stato Presidente di Regione e tre volte Ministro non ha mai ricevuto un avviso di garanzia?" Bersani: "Ho sempre applicato nei rapporti economici 'amico di tutti e parente di nessuno' e l'art.54 della Costituzione 'disciplina e onore".

zaniolo sara scaperrotta

Scampoli di Grande Fratello. Alle Donatella, le sorelle canterine, Mirko Brunetti dice che sa parlare in inglese e che la compagna Perla Vatiero non lo sa. Visto gli strafalcioni detti nella casa, non sa nemmeno bene l’italiano. I due peró amerebbero partecipare a Pechino Express. Lei a Napoli si aspettava una folla ad aspettarla, invece erano davvero pochi fan. É giá finita la “notorietà”.

L'eleganza con la quale David Beckham libera il pollame è veramente per pochi eletti: apre il pollaio con un tocco come fosse un sipario. Ama molto le galline e le porta a spasso nel suo grande giardino, loro lo seguono felici . E non le mangia.

