24 feb 2023 15:09

IN SEGUITO ALLA MORTE DI MAURIZIO COSTANZO, OGGI NON È ANDATA IN ONDA LA PUNTATA DI “UOMINI E DONNE” DI MARIA DE FILIPPI. È PROBABILE CHE, IN SEGNO DI LUTTO PER LA CONDUTTRICE CHE HA PERSO IL MARITO, SLITTERANNO ANCHE “C’È POSTA PER TE” DI DOMANI SERA E “AMICI” DI DOMENICA – LA CONFESSIONE FATTA DALLA DE FILIPPI LO SCORSO AGOSTO: “HO CORAZZE CHE PERÒ NON MI HANNO MAI RESA IMMUNE DALLE PAURE VERE CHE LA VITA INEVITABILMENTE SBATTE IN FACCIA. IN PRIMIS QUELLA DELLA MORTE”