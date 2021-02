LA SEMPLICE ARTE DEL DELITTO – RITORNANO IN LIBRERIA I RACCONTI DI DASHIELL HAMMETT. L’EX DETECTIVE DELLA PINKERTON CON I SUO PERSONAGGI HA CREATO L'IMMAGINARIO NOIR: “HAMMETT RESTITUÌ L'OMICIDIO A QUELLI CHE HANNO DEI MOTIVI PER COMMETTERLO, NON SEMPLICEMENTE PER FORNIRE UN CADAVERE” (CHANDLER) - NEGLI ANNI DEL MACCARTISMO, È ACCUSATO DI COMUNISMO, SI RIFIUTA DI FARE NOMI E FINISCE IN CARCERE PER SEI MESI, DAL LUGLIO AL DICEMBRE DEL 1961

Enzo Verrengia per "la Verità"

«Quando qualcuno ti uccide il socio, bisogna fare qualcosa». Per questo il detective privato Sam Spade intende scoprire chi ha sparato al contitolare della sua agenzia, Miles Archer, in Burritt Street, a San Francisco, dove una targa ricorda l'evento e rivela l'omicida: la perfida Brigid O' Shaughnessy. Nomi e luoghi da culto per un romanzo, Il Falcone Maltese, e per l'autore, Dashiell Hammett.

Il 10 gennaio ricorrevano i 60 anni dalla sua morte. Occasione per riscoprirne la figura tormentata e controversa, attraverso il corposo volume Continental Op - Tutti i racconti (Mondadori).Hammett, da anonimo narratore in prima persona, si rifà alle sue esperienze dirette di segugio alle dipendenze della Pinkerton National Detective Agency, leggendaria polizia privata.

Molto efficiente, sia nel risolvere casi criminali, sia nel reprimere brutalmente scioperi e occupazioni di fabbriche. Di qui lo slancio ideale di Hammett, il desiderio di giustizia per i singoli delitti, ma anche su scala collettiva. Ossia il comunismo nella percezione utopica, che nulla ha da spartire con lo stalinismo, le purghe e la fallimentare economia sovietica.

Soprattutto, incompatibile con l'individualismo da giustiziere che Hammett presta di suo a Continental Op. Il quale, indagando sul marcio dell'America felix, incappa nella corruzione, nei soprusi dei potenti, nell'avidità e nella violenza sanguinaria. Si vedano in particolare Donne, politica e omicidio, Carta moschicida e L'omicidio di Farewell, parabole di una degenerazione dell'homo sapiens in homo homini lupus.

Continental Op è lo stampo dal quale sarebbe poi venuto fuori Sam Spade.Hammett approda alla scrittura dopo studi irregolari, lavori di strada, e da ultimo l'impiego alla Pinkerton. Sulla sua pelle, impara che il vero «occhio privato» fa un mestiere del tutto diverso da quello di Sherlock Holmes.

Gli operatori della Pinkerton sono «cacciatori di uomini». Braccano mariti eclissatisi per non pagare gli alimenti, o al contrario giovani mogliettine scappate in Messico con amanti e i quattrini dei vecchi consorti. Bisognava solo trasporre in narrativa quest' epopea criminale. Hammett contrae la tubercolosi sotto le armi, durante la prima guerra mondiale.

Debilitato dalla malattia, con una moglie e due bambini da mantenere, deve rinunciare al ruolo operativo. Così trasforma il vissuto precedente in gialli. Il protagonista di Dash sarà quasi sempre lo stesso, Continental Op, della Continental Detective Agency. Tra la fine dei ruggenti anni Venti e l'inizio dei Trenta produce i cinque romanzi e il centinaio di racconti che costituiscono il corpus della sua opera.

Originariamente, appare su Black Mask, fondata nel 1920 da H. L. Mencken, che scopre numerosi talenti, e George Jean Nathan. Dopo l'incontro con Lillian Hellman, negli anni Trenta Hammett combatte battaglie di sensibilizzazione contro l'ascesa di Hitler. Negli anni del maccartismo, è accusato di comunismo dalla Commissione per le Attività anti-Americane.

Dash non aveva mai avuto la tessera, eppure si rifiuta di fare nomi. Così, per oltraggio alla corte, finisce in carcere per sei mesi, dal luglio al dicembre del 1961, nel penitenziario di Summit, Kentuky.

Raymond Chandler riconosce in lui un iniziatore, e scrive in La semplice arte del delitto: «Hammett restituì l'omicidio a quelli che hanno dei motivi per commetterlo, non semplicemente per fornire un cadavere; e con i mezzi a portata di mano, non con elaborate pistole da duello, curaro e pesci tropicali. Mise su carta questa gente e la fece parlare e pensare nel linguaggio che di solito usava per questi scopi».

