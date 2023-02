24 feb 2023 14:35

SENZA PIÙ SPEECH – L'AGCOM DA' IL VIA LIBERA AL REGOLAMENTO CONTRO L'HATE SPEECH, L'ISTIGAZIONE ALLA VIOLENZA, ALL'ODIO O A COMMETTERE REATI DI TERRORISMO. IN CASO DI VIOLAZIONI, SONO PREVISTE SANZIONI CHE VANNO DA 30 MILA A 600 MILA EURO – PER IL MOMENTO IL TESTO REGOLA QUELLO CHE ACCADE SUI “MEDIA AUDOVISIVI” MA NON SUI SOCIAL, DOVE IL FENOMENO È DILAGANTE – MA IL PUNTO CRITICO È: COME STABILIRE CON ESATTEZZA COS’È INCITAMENTO ALL'ODIO E COSA NO?