1.THE OFFER E LA GENESI DEL PADRINO. LA LEZIONE DI CINEMA DALLA SERIE TV È UN'OFFERTA CHE NON SI PUÒ RIFIUTARE

Estratto dell'articolo di Paola Italiano per “Specchio – La Stampa”

[…] Riassumerla come la ricostruzione del travagliato making of del capolavoro di Coppola sarebbe riduttivo: The Offer è anche una entusiasmante lezione di cinema, ed è interessante che a impartirla sia appunto una serie tv[…]. Il Padrino di Coppola, uscito nel 1972, non ha avuto bisogno di spiegazioni per diventare uno dei più grandi successi al botteghino della Storia […]. Ma chi lo ha amato lo amerà se possibile ancora di più alla luce dei segreti disvelati nel corso della serie.

Se la peculiarità dei capolavori è arrivare a pubblici diversi, da quelli più intellettuali a quelli meno scolarizzati, andare alla scoperta dei diversi livelli di lettura e comprenderli è un viaggio in un mondo incantato: dove una lampada non è solo un arredo ma si chiama luce diegetica e serve a creare luce, ma anche zone d'ombra; un mondo in cui un dialogo su come si cucina il sugo è solo all'apparenza un dettaglio superfluo ai fini della storia e dove inquadrare un volto, inserire un suono, sono scelte significanti tanto quanto escludere dall'inquadratura o interrompere il sonoro.

E la magia della costruzione del senso: il come si racconta una storia è importante quanto la storia stessa[…] Ecco perché The Offer è un gioiellino: è una bella storia (vera) ed è raccontata bene. Ed è raccontata bene perché mentre la espone, il regista Michael Tolkin la accoglie e la ingloba nella sua realizzazione: gli insegnamenti di Coppola spiegati e messi in pratica allo stesso tempo.

Una sorta di metanarrazione che diventa anche un cerchio che si chiude: il produttore del Padrino Albert S. Ruddy arriva alla Paramount dalla tv, in particolare dalla serialità televisiva, perché aveva ambizioni narrative che solo nel cinema potevano realizzarsi. Nel nostro tempo di serie tv che dominano il mercato, si sta facendo il percorso inverso: dal fare cinema alle serietv. […]

Se era naturale che sbarcando con una piattaforma streaming Paramount attingesse alla sua gloriosa storia e al suo preziosissimo archivio, è stato invece sorprendente che lo facesse producendo una serie che per qualità svetta su gran parte dell'offerta oggi online, raffinata, intelligente, divertente, emozionante, illuminante. E forse anche in questo la storia si ripete: Il Padrino salvò il colosso di Hollywood dal dissesto, oggi lo streaming è indispensabile per intercettare il pubblico. Da conquistare con un'offerta che non si può rifiutare.

2. «THE OFFER», RICOSTRUZIONE NOSTALGICA DEL CULT «IL PADRINO»

Estratto dell'articolo di Aldo Grasso per il”Corriere della Sera”

La più coinvolgente serie in circolazione è The Offer , la serie Paramount+ che racconta il making of di un cult della storia del cinema mondiale, Il Padrino. […]

Hollywood non è soltanto un mondo dorato, non è solo i suoi film. È una fabbrica, è un’industria, è un’arte fondata spesso sul gioco d’azzardo, sul fiuto, sulla follia. Il cinema dipende interamente da un processo concettuale le cui forze motrici sono l’intuizione, la produzione e il marketing. La serie ribadisce un concetto che spesso tendiamo a ignorare: un film funziona se sa fare innamorare le moltitudini. That’s Entertainment!

Firmata da Michael Tolkin, The Offer non è solo una ricostruzione nostalgica per cinefili, è un affascinante thriller di cui conosciamo l’esito finale, […] ma non le tessere per comporre il puzzle. Come si dice, è una «storia vera» resa ancor più seducente dagli aspetti romanzati per fare in modo che la realtà narrata superi la fantasia (che poi è l’essenza vera del cinema). Come tenere lontana la mafia dal film? Come convincere Marlon Brando? Come imporre lo sconosciuto Al Pacino? Come trovare i soldi per girare alcune sequenze in Sicilia? That’s Hollywood!

