Marco Giusti per Dagospia

Avverto che ci sono spoiler dappertutto! Quindi fermatevi finchè siete in tempo. Ma devo dire che una puntata, la quarta, che vedrete sicuramente stasera su Sky e NOW ("The Idol"), che inizia con la servitù che toglie la cocaina dai tavoli e parla male del protagonista Tedros di Abel Tesfaye (“Ha il problema dell’uomo basso”) come fosse un Lillo qualunque, apre il suo titolo “The Idol” sul culo sdraiato alla Nadia Cassini della Jocelyn di Lily Rose Depp, procede con il chiarissimo grido di battaglia della discografica sovrappeso D – Destiny, “Credo che dovremmo uccidere quel figlio di puttana!” e termina con una scopatona gigante tra l’ex boyfriend di Jocelyn, l’attore bono Rob, mentre Tedros piange fuori dalla stanza da letto di lei, cornutissimo, piange – ho detto piange! – almeno cambia parecchio il nostro sguardo su “The Idol”.

Anche perché, in fondo capiamo che Tedros è un coatto di bassa tacca, si chiama Mauricio Costello Jackson (“è italiano?” si chiedono i discografici. “no”), è stato al gabbio per aver menato e rapito una ragazza, tende al sadomaso con tutti, fa il pezzo di merda da supermanager, ma forse è lei, la dolce Jocelyn, che tiene per le palle lui e è più sadica e pezzo di merda di lui.

Tanto che come arriva, nel bel mezzo di una festa tutta coca e orgette, la bellissima Dyanne, cioè Jennie Kim, a dirle che sta prendendo il suo posto e vogliono lanciarla da star coi pezzi rifiutati da lei, la sua risposta è chiamare immediatamente il vecchio fidanzato bono che ha appena girato un film di supereroi dove solo per il 5% gli si vede la faccia (“ma ti si riconosce il culo” fa Jocelyn) e scoparselo di fronte a quel nano con la bandana di Tedros che deve fare pippa. Ahi!

Insomma alla quarta puntata, che farà impazzire Dago che non se ne perde una e tutti quelli che la guardano, oltre che il gran culo di Lily Rose Depp, perché è la serie che più ci piace odiare e questa rappresentava, almeno finora, tutti gli stereotipi già visti sulle star e il mondo della musica e su tutte le Britney Spears del mondo, ci domandiamo se questo cambio di sguardo ci porterà a avere un atteggiamento più positivo rispetto a “The Idol” o alla sgradevolezza di Tedros.

La risposta è “non credo”, anche perché la serie è ormai costruita così, ma certo il rovesciamento dei due personaggi principali porterà a qualcosa, narrativamente, di interessante. E, ovviamente, è tutto un mondo di stronzi. Ma questo lo sapevamo già.

