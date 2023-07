LE SERIE DEI GIUSTI – “TI SEI ECCITATO?”, LE CHIEDE LEI. “PURTROPPO NON AVEVO UN PAIO DI MUTANDE DI RICAMBIO”, FA LUI ELEGANTE - QUESTO “THE IDOL” È IL NOSTRO GUILTY PLEASURE ESTIVO, CERTO. MA È ANCHE UNA SERIE TERRIBILE E SCONCLUSIONATA AL PUNTO CHE LA QUINTA PUNTATA È RISOLTA CON UNA MEZZORA DI ESIBIZIONE DEL CAST ALLA X-FACTOR, TUTTE LE TRAME SECONDARIE SONO TAGLIATE VIA E SEMBRA CHE LA VOGLIA DI CHIUDERE SIA PIÙ IMPORTANTE DI QUELLA DI FARCI VEDER QUALCOSA OLTRE AL MAGNIFICO SEDERE DELLA PROTAGONISTA - NON HA UNA DIREZIONE DEFINITIVA E NESSUNO SVILUPPO DEI PERSONAGGI. SOLO TORTURE PORN DAPPERTUTTO… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

the idol 2

“Sei mio per sempre. Ora mettili lì e fammi cantare” gli dice sul palco la Jocelyn di Lily Rose Depp dopo averlo umiliato e massacrato in tutti i modi. Pure cacciato di casa in malo modo come un Fedez qualsiasi.

“Sei sempre e solo stato un pappone”, le ha detto pochi minuti prima nel camerino D – Destiny, l’unica donna forte della serie e l’unica che riempia davvero ogni inquadratura, “se le fai del male ti uccido”. Ci crediamo tutti e ci crede anche il Tedros di Abel “The Weeknd” Tesfaye, il nano col codino che abbiamo imparato a odiare per tutta la serie, un terrunciello alla Diego Abatantuono che è perfino più basso della protagonista.

Nella scena dell’esibizione di tutta la family canterina ai discografici, che pensano di essere finiti nella casa di Hunter Biden (buona battuta, su) o a una riunione di fedeli di Charles Manson, Tedros, strafatto, verrà trattato come un vecchio straccio inutile da tutti e spedito affanculo per direttissima mentre Jocelyn dimena il culo davanti al naso di Eli Roth.

lily rose depp the idol

“Ti sei eccitato?”, le chiede lei. “Purtroppo non avevo un paio di mutande di ricambio”, fa lui elegante. Battuta che fa il paio con quella che descriveva l'esibizione di Izaak “Forse dovremo far rifare il divano. Le donne lo avranno bagnato”.

Insomma, questo “The Idol” di Sam Levinson, anche se cambia del tutto la prospettiva dalla quarta puntata e fa di Jocelyn una stronza, una bitch, che tiene in mano tutti e sfrutta tutti, maschi e femmine, e taglia pesantemente le palle a Tedros facendone poco più di un cagnolino della Ferragni, malgrado le gag in diretta sugli scandali di Hollywood (vedi il caso delle molestie di Rob, incastrato da una foto) e le battute su Hunter Biden, è il nostro guilty pleasure estivo, certo.

abel tesfaye the idol

Ma è anche una serie terribile e sconclusionata al punto che la quinta puntata è risolta con una mezzora di esibizione del cast della famiglia di Tedros e Jocelyn alla X-Factor, tutte le trame secondarie sono tagliate via, pensiamo all’Eva contro Eva di Dianne, alla figura di Xander, e sembra che la voglia di chiudere sia più importante di quella di farci veder qualcosa oltre al magnifico sedere della protagonista e al codino di Tedros.

lily rose depp the weeknd the idol 4

Questo show, scrive un twittarolo americano incazzato, non ha una direzione definitiva e nessun storyline, nessuno sviluppo dei personaggi. Solo torture porn dappertutto. Difficile non essere d’accordo, anche se il momento che vede Lily Rose Depp scendere le scale bianche della sua casa per cantare con addosso un abito bianco che le lascia completamente in vista il sedere è incredibilmente degno del grande cinema americano e ci dimostra che qualcosa questa ragazza ha preso dal padre e dalla grandi femme fatales del secolo scorso. “Dammi un amore duro”, ha cantato all’inizio della puntata, prima di mandare affanculo un Tedros distrutto dalle corna che, capiamo, non sarà più in grado di scoparselo perché lei ha già vinto su tutto.

the idol 9 lily rose depp the idol the idol 7 lily rose depp 6 lily rose depp the idol the weeknd lily rose depp the idol lily rose depp the idol the weeknd lily rose depp the idol lily rose depp the idol THE IDOL the weeknd the idol 1 the idol 4 lily rose depp the weeknd 2 lily rose depp the weeknd the idol lily rose depp the weeknd the idol 1 lily rose depp the weeknd the idol 2 lily rose depp the weeknd the idol 3 the weeknd the idol 2 the idol the idol 5 the idol 8 the idol 3