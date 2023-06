LE SERIE DEI GIUSTI - E’ ARRIVATO SU SKY E SU NOW IL TERZO EPISODIO DI “THE IDOL” LA SERIE ORMAI PIÙ ODIATA DEL MONDO CON LILY ROSE DEPP E ABEL TESFAYE, IL PEGGIORE ATTORE DI TUTTI I TEMPI, E NON RIESCO A FARE A MENO DI VEDERLA. ALTRO CHE FERRAGNEZ CHE FANNO "CASA VIANELLO" - "MI PIACE IL TUO CAZZO” – “PENSAVO CHE TU FOSSI FROCIO” – “LUI GLIELA LECCA IN AUTO” – “GUARDALA ANCORA UNA VOLTA E TI STACCO LE PALLE” – AIUTO, SPERMA SUL VESTITO BY VALENTINO! - È PURO “CRINGY SHIT“ (MERDA IMBARAZZANTE), MA ALLA FINE AMIAMO DA MORIRE ODIARE QUESTA ASSURDA SERIE… - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

“Mi piace il tuo cazzo” – “Pensavo che tu fossi frocio” – “Lui gliela lecca in auto” – “Guardala ancora una volta e ti stacco le palle” – Aiuto! E attenti che ho spoilerato parecchio. Quindi fermatevi se non volete sentirli.

E’ arrivato su Sky e su NOW il terzo episodio, intitolato “Daybreak”, di “The Idol” di Sam Levinson, la serie ormai più odiata del mondo con Lily Rose Depp come la popstar Jocelyn col sedere sempre in mostra schiavizzata dal bruto Tedros di Abel Tesfaye alka The Weeknd, il peggiore attore di tutti i tempi, ma anche come co-sceneggiatore non scherza, e non riesco a fare a meno di vederla.

Altro che Ferragnez, che Chiarta e Fedez. Quelli sembrano Sandra e Raimondo. Ora. Siamo d’accordo tutti, ahimé, che è pura “cringy shit“ (merda imbarazzante, diciamo) e della peggior specie, forse la peggiore che abbiate mai visto, ma alla fine amiamo da morire odiare questa assurda serie che sta distruggendo il futuro della povera Lily Rose Depp, dell’inespressivo Abel Tesfaye detto The Weeknd e del regista e produttore Sam Levinson che pure si era fatto un certo status con “Euphoria”.

Solo nei primi dodici minuti del terzo episodio accade di tutto. Prego controllare. Lui la trascina a fare shopping sulla Continental scoperchiata di lei per le strade fighe di L.A. e subito lecca la figa in auto en plein air scandalizzando l’autista, cioè la Nikki di Jane Adams.

Poi vanno da Valentino, dove lui umilia il gusto di lei, massacra un povero impiegato che ha osato guardarla. Non solo. Quando tornano a casa e lei se ne esce con uno spettacolare “pensavo che fossi frocio”, che avremmo detto tutti. Lui, per dimostrare la sua virilità, se la tromba in piedi.

Ma lei lo molla a metà percorso fingendo un orgasmo. “E io?”, fa lui col coso in mano. Nulla. Viene sulla mano e poi pensa bene di togliersi lo sperma imbrattando gli abiti nuovi di Valentino. Non vediamo la scena, ma vediamo lui che ci pensa. E quelli di Valentino non si incazzano? Boh?!

Dopo un incontro con i discografici, che la danno per perduta e intanto scaldano la Dyanne della stupenda Jennie Kim (ma quando entra davvero in gioco?), parte un infinito pippone psicanalitico a cena sulla musica che dovrebbe scrivere Jocelyn cioè Lily Rose Depp.

Il vorrei essere me stessa inizia. Ma anche sulla trasgressione lei è bloccata come dovesse cantare da Amadeus a Sanremo. Venti minuti e passa di discussione inutili che tirano fuori la tragedia della ragazza molestata dalla madre pazza, fortunatamente deceduta, che la menava con una spazzola. Saranno la mancanza del dolore e delle botte con la spazzola a bloccare la sua creatività? Così.

Per ricostruire quel trauma, superarlo e farlo diventare materiale buono per ricostruire la carriera musicale della cantante, l’orrido Tedros vede bene di riprendere la spazzola e usarla esattamente come ogni maschio depravato e fascistello penserebbe di usarla. Fa male eh? Ma dopo starai bene. Ma cosa stiamo guardando?

