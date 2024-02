LE SERIE DEI GIUSTI - IN UN SAN VALENTINO MAI COSÌ PIENO DI FILM E SERIE TV, SKY E CATTLEYA CI PROPONGONO "UN AMORE", SERIE SUPER-ROMANTICA GIRATA TRA LA SPAGNA E BOLOGNA CON STEFANO ACCORSI E MICAELA RAMAZZOTTI PROTAGONISTI - QUALCUNO SI RICORDA ANCORA GLI AMORI NATI AI TEMPI DELL’INTERRAIL? BEI TEMPI. ROMANTICI. ERAVAMO TUTTI SENZA SOLDI, MA FELICI? L’IDEA NON È MALE, NIENTE DI ECCEZIONALE, MA CI CASCHI CON PIACERE NEL PICCOLO GIOCO DEI SENTIMENTI - VIDEO

Marco Giusti per Dagospia

stefano accorsi micaela ramazzotti Un amore

Qualcuno si ricorda ancora gli amori nati ai tempi dell’Interrail? Bei tempi. Romantici. Eravamo tutti senza soldi, ma felici. In un San Valentino mai così pieno di film e serie romantiche, Sky e Cattleya ci propongono una serie super-romantica girata tra la Spagna e Bologna con Stefano Accorsi e Micaela Ramazzotti protagonisti, “Un amore”, diretta da Francesco Lagi, regista de “Il pataffio”, ideata e scritta dallo stesso Accorsi con Enrico Audenino, Giordana Mari e Teresa Gelli.

Un amore di Francesco Lagi

Stasera a Bologna le prime due puntate della serie verranno presentate dalla Cineteca alle 20 al Modernissimo alla presenza dei protagonisti e dal 16 troverete la serie su Sky. L’idea non è male, anche se è un po’ simile alla serie appena uscita su Netflix, “One Day”, tratta dal romanzo di David Nichols e già portata al cinema. Qui due ragazzini usciti dal liceo si incontrano vent’anni fa in treno in Spagna complice appunto il biglietto dell’Interrail che ti permetteva di andare ovunque in giro per l’Europa. Sono Alessandro e Anna, interpretati dai freschi, carinissimi Luca Santoro e Beatrice Fiorentini. Lei è in compagnia lui è da solo.

stefano accorsi micaela ramazzotti Un amore

Ma per un quiproquo si ritrovano da soli fuori dal treno in mezzo a un paese sconosciuto. Lei senza bagaglio, lui con lo zainetto. E iniziano a conoscersi. Diciamo che si innamorano, ma lei è incinta, il loro è un amore “impossibbbile” e quindi fanno il patto di scriversi, di rimanere in contatto, ma non di vedersi più. Ognuno farà la sua vita. Uffa. Vent’anni dopo, con un migliaio di lettere scritte, lui, Alessandro, diventato Stefano Accorsi, architetto di successo, torna a Bologna per visitare la mamma malata, una grande Ottavia Piccolo, che ha sbattuto fuori di casa anche il noioso compagno, Andrea Roncato con pesante parrucchino da vecchio dei film di Pupi Avati.

Un amore di Francesco Lagi

E cerca di vedere lei, Anna, diventata Michela Ramazzotti, che ha problemi con il partner, Alessandro Tedeschi, fancazzista barbuto che vende vecchi vinili, e vorrebbe vivere con lei in campagna vendendo la casa di Bologna. Che noia, eh… Rinasce quindi un amore? Era il minimo, altrimenti cosa stiamo a guardare… Anche se nessuno scrive più lettere da anni. Devo dire che funziona bene aver combinato assieme passato e presente, anche perché la parte coi ragazzini in Spagna è decisamente riuscita e Stefano Accorsi riesce a far funzionare con la sua voce qualsiasi situazione e la Ramazzotti è sempre credibile.

micela ramazzotti stefano accorsi un amore

E averli portati a Bologna fuori dalle ovvietà del cinema sfigato post-democristiano di Pupi Avati e da quel tipo di vecchiume, ci riporta intatta la città. Complice la presenza di Accorsi, vero. Niente di eccezionale, ma ci caschi con piacere nel piccolo gioco dei sentimenti, della vita come avrebbe potuto essere, nella fantasia di qualcosa di diverso. Lo trovate su Sky.

