SERIE DA PRENDERE SUL SERIO – LA VERITÀ È CHE LE COMMEDIE DEVONO FAR RIDERE. E “CALL MY AGENT” È VIBRANTE, SIMPATICA E SOPRATTUTTO FA RIDERE. ALLELUJA – I PRIMI DUE EPISODI SONO COSTRUITI CON INTELLIGENZA, IN PARTE PER MERITO DI LUCA RIBUOLI, IL REGISTA, E DI LISA NUR SULTAN, LA SCENEGGIATRICE. E IN PARTE PER MERITO DELLA LIBERTÀ CHE È STATA DATA DALLA PRODUZIONE. E QUANDO COMPARE PAOLO SORRENTINO, QUANDO FA IL SUO MONOLOGO SULL’ENTUSIASMO IMMOTIVATO DIFFUSO TRA I GENITORI AGLI INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA… - VIDEO

Gianmaria Tammaro per Dagospia

paolo sorrentino sara drago michele di mauro chiami il mio agente italia credit sara petraglia

La commedia, mi disse una volta Mattia Torre, è una cosa seria, serissima. Sacra, anzi. E da quel momento, lo giuro, ho sempre cercato questo: commedie pronte non a prendersi sul serio, ma a trattare seriamente la materia comica, a esaltarla, a non banalizzarla, a maneggiarla con la delicatezza, e la cura e la dolcezza, che merita.

Le commedie, signore e signori, devono far ridere. Eccola la verità. Quella cosa che sappiamo tutti, ma che non ci diciamo. La grande verità taciuta di quest’epoca di dieci, cento, mille serie tv al giorno (sto esagerando. Forse). E allora quando arriva un prodotto – sì, ho detto prodotto: chiedo scusa – come “Call my agent – Italia”, remake della versione francese, in onda su Sky e disponibile su NOW, bisogna esultare. Perché, tenetevi forte, fa ridere. E fa ridere come fanno ridere quelle commedie che, cito nuovamente Mattia Torre, sono cose serie, serissime.

CLIP DEL PRIMO EPISODIO DI CHIAMI IL MIO AGENTE ITALIA

foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 3

I primi due episodi sono costruiti con intelligenza (e pure questo, mi permetterete, non è poco). In parte per merito di Luca Ribuoli, il regista, e di Lisa Nur Sultan, la sceneggiatrice (tra parentesi: ha scritto anche Sulla mia pelle, il film su Stefano Cucchi; quando si dice saper cambiare). E in parte per merito della libertà che è stata data dalla produzione che, fermi tutti, s’è fidata.

Quando compare Paolo Sorrentino, quando fa il suo monologo sull’entusiasmo immotivato diffuso tra i genitori agli incontri scuola-famiglia, è Paolo Sorrentino. Cioè: Paolo Sorrentino nella finzione, per carità. Ma è lui. La stessa brillantezza, la stessa capacità di tenere la scena (perché Sorrentino è un ottimo attore) e la stessa voglia di ridere.

paolo sorrentino chiami il mio agente italia 3

Gli autori più bravi, dopotutto, sono quelli che sanno prendersi in giro. Ed è così anche per gli attori. In “Call my agent – Italia”, prodotta da Sky Studios e Palomar, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Favino, Anna Ferzetti, Pif, Matilda De Angelis e Corrado Guzzanti si calano nella loro parte-non parte e si divertono. E che bello: finalmente una commedia – o comedy, per quelli che preferiscono la nomenclatura inglese – che fa ridere e con persone che non si sentono costrette.

foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 22

Poi c’è il cast; citiamo in ordine più o meno sparso: Michele Di Mauro, Sara Drago, Maurizio Lastrico, Marzia Ubaldi, Sara Lazzaro, Francesco Russo, Paola Buratto e Kaze. Loro fanno gli agenti, gli assistenti degli agenti e le segretarie. E sono bravissimi.

Cuore e mente. Pancia e palle. Squali e cernie. Prendono decisioni, s’impegnano a guadagnare quel sacrosanto 10%; e tra chi è più attento al cliente e chi, invece, punta a una fetta più grande, riusciamo a rivedere uno spicchio della nostra industria. Che, intendiamoci, non è Hollywood e non ha quel – perdonate l’inglesismo – “star system” lì. Ma che esiste, e ha la sue storture e assurdità.

CLIP DEL PRIMO EPISODIO DI CHIAMI IL MIO AGENTE ITALIA

Quindi sì, “Call my agent – Italia” va vista. Merita, anzi, di essere vista (e per qualcuno è anche più importante del dovere sociale di rimanere al passo con gli altri e con il tema del giorno della bolla: c’è una responsabilità privata, personale, in questo “merito”).

sky presentazione call my agent emanuela fanelli 2 foto di simona panzini

Prima di chiudere, però, due parole vanno spese per Emanuela Fanelli. Anche lei fa parte del cast, e interpreta un’attrice. Non sé stessa, intendiamoci. Un’altra attrice, un ruolo. Ed è perfetta. Perché esagera, perché è la mitomane inconsapevole della sua mitomania, perché parla di tutti come di vecchi amici e vecchie conoscenze, e perché non si fa nessun problema. Mai. In nessun momento.

E piccolo spoiler sulla vita vera, non sulla finzione della serie: attori così, giovani e giovanissimi, vecchi e più o meno conosciuti, esistono. Eccome se esistono. E quindi eccoci qui: “Call my agent – Italia”. Non è quella francese (e come si fa, per carità). Ma è un’altra cosa, ed è vibrante, simpatica e fa ridere. Alleluja.

marzia ubaldi chiami il mio agente italia credit sara petraglia paolo sorrentino chiami il mio agente italia credit sara petraglia paolo sorrentino chiami il mio agente italia 1 paolo sorrentino chiami il mio agente italia 2 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 23 matilde de angelis chiami il mio agente italia chiami il mio agente italia 1 callmyagent night paolo sorrentino foto di ciro meggiolaro sky presentazione call my agent paolo sorrentino foto di simona panzini chiami il mio agente italia 2 sky presentazione call my agent paolo sorrentino serena dandini foto di simona panzini foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 1 chiami il mio agente italia 3 paola cortellesi chiami il mio agente italia 1 paola cortellesi chiami il mio agente italia 2 paola cortellesi chiami il mio agente italia 4 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 10 chiami il mio agente italia 5 corrado guzzanti kaze chiami il mio agente italiacredit sara petraglia paola buratto francesco russo chiami il mio agente italiacredit sara petraglia paola buratto kaze chiami il mio agente italiacredit sara petraglia sara lazzaro chiami il mio agente italiacredit sara petraglia foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 11 francesco russo sara lazzaro chiami il mio agente italia credit sara petraglia foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 14 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 13 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 2 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 9 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 12 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 4 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 5 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 6 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 7 foto backstage chiami il mio agente credit sara petraglia 8 francesco russo kaze chiami il mio agente italia credit sara petraglia marzia ubaldi chiami il mio agente italia credit sara petraglia maurizio lastrico chiami il mio agente italia credit sara petraglia pif chiami il mio agente italia credit sara petraglia sara drago chiami il mio agente italia credit sara petraglia chiami il mio agente italia credit sara petraglia michele di mauro sara drago maurizio lastrico chiami il mio agente italia credit sara petraglia