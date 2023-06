PER LA SERIE: QUALCOSA NON TORNA – "THE IDOL" È STATO UN FLOP A LUCI ROSSE SUL QUALE ADESSO ALEGGIA UN MISTERO – SECONDO UNA VERSIONE NON UFFICIALE LA SERIE, INIZIALMENTE DI SEI PUNTATE, È STATA TAGLIATA A CINQUE EPISODI, A CAUSA DELLE SCENE DI NUDO, ABUSI SESSUALI E TORTURE – MA SECONDO ALCUNI NON CI SAREBBE ALCUN TAGLIO: SAREBBE STATO SAM LEVINSON A VOLERNE CINQUE. MA PER I MEDIA QUESTA VERSIONE È SOLO UN MODO PER NASCONDERE IL… VIDEO

Il plot della serie The Idol (in Italia su Sky e Now), prodotta per Hbo Max e creata dall’autore di Euphoria, Sam Levinson, The Weeknd e Reza Fahim, aveva già messo in allerta alcuni critici di Hollywood per i suoi toni spinti, ma la prima puntata ha confermato i sospetti: il trash è risultato debordante, la narrazione fuori controllo. E così il secondo episodio, e poi gli altri.

La serie, inizialmente di sei puntate, è stata tagliata di una settimana rispetto al previsto, cancellata — secondo una versione non ufficiale — a causa delle scene di nudo, abusi sessuali e torture, con corollario di incontri al buio, bicchieri di tequila e collari elettrici.

L’episodio cinque sarà quello finale. Ma c’è un giallo: secondo alcuni, non ci sarà in realtà nessun taglio.

Le puntate, alla fine, dovevano essere proprio cinque, e non sei, e questo su decisione di uno degli autori, Levinson. Dunque tecnicamente non ci sarebbe nessun taglio deciso sull’onda delle polemiche. Ma alcuni media hanno continuato a sostenere che questo sarebbe solo un escamotage per non sancire il flop di tutta l’operazione.

[…] The Idol è la favorita per passare alla storia come la peggiore serie della stagione. Già a marzo la rivista Rolling Stone l’aveva bollata come una “porno tortura”, alcuni membri del cast e della produzione l’avevano definita uno “spettacolo di m…” e avevano ammesso che i contenuti potevano risultare sconvolgenti. Quando la serie è stata presentata a Cannes molti critici avevano concordato nelle stroncature.

[…] Che non fosse un successo neanche per Hbo si era capito il 15 giugno quando il gigante dell’intrattenimento aveva seminato dubbi, smentendo l’ipotesi che fosse stata decisa la seconda stagione. […] Quello finale è in programma il 2 luglio negli Usa (su Sky lunedì 3 luglio in versione originale).

