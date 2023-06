PER LA SERIE: TUTTO ‘STO CASINO PER UN FLOP! – “THE IDOL” CHIUDERÀ CON UNA PUNTATA IN MENO: A CHIEDERE IL TAGLIO SAREBBE STATO LO STESSO CREATORE DELLA SERIE, SAM LEVINSON, CHE AVREBBE APPORTATO MODICHE ALLA STORIA PER CHIUDERLA IN ANTICIPO – DOPO LE POLEMICHE PER LE SCENE HARD, GLI SCAZZI DIETRO LE QUINTE E LE CRITICHE ALL’INTERPRETAZIONE DI THE WEEKND, C’È DA IMMAGINARE CHE NON CI SARÀ UN SEGUITO… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Valentina D'Amico per www.movieplayer.it

the idol 5

The Idol si concluderà prima del previsto. Il quinto episodio, intitolato Jocelyn Forever, in onda la prossima settimana su Sky Atlantic e in streaming su NOW per il pubblico italiano, sarà anche il finale di stagione per la serie. In origine la prima stagione prevedeva sei episodi, ma a quanto pare Sam Levinson avrebbe fatto delle modifiche alla storia in modo tale da chiuderla in anticipo.

the idol 4

Anche se i rappresentati di HBO hanno rifiutato di commentare la scelta, una fonte anonima avrebbe dichiarato a TVLine: "La stagione si è conclusa con cinque episodi dopo i cambiamenti significativi apportati da Sam Levinson. Tutto è stato detto, la nuova storia ha finito per richiedere solo cinque episodi."

the idol 1

[…] un esplosivo articolo di Rolling Stone che descriveva in dettaglio le turbolenze dietro le quinte, tra cui l'uscita di scena della regista originale Amy Seimetz, e le accuse di creare "porno tortura sessuale" rivolte ai co-creatori Sam Levinson (Euphoria) e The Weeknd. […]

the idol 9

Le voci di una cancellazione di The Idol da parte della HBO dopo soli due episodi è stata smentita dopo che il New York Post aveva riportato la notizia aggiungendo: "Questo non è mai stato pensato per essere uno show di lunga durata, è sempre stato... una serie limitata". HBO ha twittato una smentita dichiarando: "È stato riportato erroneamente che è stata presa una decisione su una seconda stagione di The Idol. Non è così e non vediamo l'ora di condividere con voi il prossimo episodio domenica sera".

the idol 2 lily rose depp the idol lily rose depp the idol 1 lily rose depp 6 lily rose depp the idol the idol 5 the weeknd the idol 1 the weeknd the idol 2 lily rose depp the idol 2 the idol 7 lily rose depp the weeknd the idol 3 lily rose depp the weeknd the idol 4 the idol 4 the idol 1 the idol 2 the idol 3 the idol 3 the idol 8 the idol 6 the idol 7 the idol 6