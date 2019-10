“RAGAZZA OFFRE UN CAFFÈ IN CAMBIO DI ROSE” – UN CARABINIERE FOTOGRAFO, CHE AVEVA UN’AGENZIA PER MODELLE A TORRE GAIA, A ROMA, È STATO CONDANNATO A SETTE ANNI PER PROSTITUZIONE MINORILE E PEDOPORNOGRAFIA INFANTILE: NEL SUO STUDIO METTEVA IN SCENA SET HARD TRA MINORENNI E AVEVA TRASFORMATO UNA 15ENNE CHE SOGNAVA DI ENTRARE NEL MONDO DELLO SPETTACOLO IN UNA BABY SQUILLO…