Michelle Roberts per “BBC”

molte donne provano dolore durante il rapporto

Una inglese su dieci prova dolore durante il sesso, secondo un nuovo studio pubblicato su ‘BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology’. La ‘dispareunia’ avviene durante o dopo il rapporto, per vari motivi, fisici o psicologici, può essere legata a malattie veneree, patologie genito-urinarie, infiammazioni croniche, o a situazioni traumatiche.

la dispareunia colpisce molte donne

E’ più probabile che si presenti nei due momenti opposti della vita riproduttiva, cioè tra i 16 e i 24 anni e durante la menopausa. I dolori possono essere sentiti nella vagina o ancora più profondamente. Il problema interferisce con la qualità della vita sessuale, molte donne evitano i rapporti per non soffrire o sopportano i sintomi per tutta la vita. La vivono come una vergogna, un tabù, ma è più diffusa di quanto pensano. Già due anni fa era uscita una ricerca secondo cui ne soffrono fra il 12 e il 15 per cento delle donne giovani e oltre il 40% delle donne in età di menopausa.

lubrificanti per la secchezza vaginale

Nelle più giovani, può contare l’inesperienza, l’ansia, il fatto che a letto i partner chiedano qualcosa di cui non si sentono sicure o per cui provano disagio. In menopausa invece conta il fatto che la vagina sia meno idratata. La caduta degli estrogeni crea secchezza vaginale, quindi è il caso di usare il lubrificante o creme idratanti genitali. I rimedi ci sono, vanno solo tarati sulla persona. Ogni diagnosi è a sè, bisogna consultarsi con i medici.

