11 mar 2023 11:10

SFIDA ALL’ULTIMA UGOLA – LADY GAGA E RIHANNA SI SCONTRANO IL PREMIO OSCAR PER LA CATEGORIA DI MIGLIORE CANZONE – LA PRIMA È CANDIDATA PER “HOLD MY HAND”, SCRITTA E INTERPRETATA PER “TOP GUN MAVERICK”, LA SCONDA PER “LIFT ME UP” DI “BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER”, DEDICATA AL DEFUNTO PROTAGONISTA PANTHER CHADWICK BOSEMAN, MORTO DI CANCRO NEL 2020 – FORSE C'E' GIÀ L’INDIZIO PER LA FAVORITA... - VIDEO