14 lug 2023 17:48

LA SFIDA "BARBENHEIMER" FA IMPAZZIRE GLI STATI UNITI - L'AMERICA TIENE IL FIATO SOSPESO PER LA SFIDA TRA I FILM "BARBIE" E "OPPENHEIMER", CHE USCIRANNO NELLE SALE DEGLI STATES NELLO STESSO GIORNO - L'UNICO A NON RIDERE DI QUESTA SITUAZIONE È CHRISTOPHER NOLAN: IL REGISTA E' INCAZZATISSIMO CON LA WARNER, CHE HA DECISO DI FAR USCIRE IL FILM DELLA BAMBOLA IN CONTEMPORANEA CON QUELLO DEL PADRE DELLA BOMBA ATOMICA PER VENDICARSI DI… - VIDEO