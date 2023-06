30 giu 2023 19:59

SHAKIRA AVRÀ PURE QUASI 50 ANNI, MA ROSICA PEGGIO DI UNA TREDICENNE IN PREDA A UNA CRISI ORMONALE - LA POPSTAR COLOMBIANA CONTINUA A SBOMBALLARICI I TIMPANI (E I COJONI) CON LE "REVENGE SONG" CONTRO IL SUO EX, GERARD PIQUÉ - LA CANTANTE HA PUBBLICATO UNA NUOVA CANZONE IN CUI, VESTITA DA SIRENETTA, SI LAMENTA DELL'INDIFFERENZA FISICA CHE ROVINA UNA COPPIA: "SEMPRE COSÌ PRESO DA TANTI AFFARI SAREBBE BELLO UN PO' DI SVAGO. HO SETE DI TE" - IN POCHE PAROLE, I DUE NON TROMBAVANO PIÙ DA TEMPO: ALMENO SI PUÒ CONSOLARE CON LA SUA NUOVA FIAMMA, LEWIS HAMILTON…