Shakira sta facendo da sola il Grande Fratello Vip e ci sono sviluppi. Sapete perché ce l’ha tanto con la suocera tanto d’aver piazzato una strega sul terrazzo puntata verso casa della donna che abita di fronte? A infastidire Shakira è stato il fatto che la suocera Montserrat Bernabéu con il marito Joan Piqué si sono fatti fotografare a Natale insieme a Clara Chia Marti, nuova fidanzata del figlio. Aspettiamo ora vendette anche verso il suocero.

Al vero Grande Fratello Vip il momento più logorante é stato l’intervento della logorroica Patrizia Rossetti che é entrata nella casa a dare lezioni di vita all’ex amica Wilma Goich. L’ha rimproverata dicendole che parla di tutti alle spalle. La cantante è riuscita incredibilmente a mantenere la calma e ha concluso dicendo che considera la Rossetti ancora un’amica. E poi si becca pure della “strega” da Attilio Romita. Fatela Santa!

Ancora a proposito di Wilma Goich: la cantante ha detto che, una volta uscita dalla casa, vuole incidere un disco con Daniele Dal Moro con il quale ha vissuto un amore platonico all’interno della casa. Suggeriamo un nome per la coppia: dopo i Vianella (duo che formava con il marito Edoardo Vianello), i Wilmoro.

Amadeus la chiude su Madame indagata per un falso green pass:” Su Madame non cambia nulla rispetto alle mie ultime dichiarazioni. Io la valuto come cantante e non anticipo le decisioni della magistratura. Sarebbe un gravissimo errore se io estromettessi Madame. Quando ci sarà la sentenza, si vedrà“. Quindi la vedremo al Festival di Sanremo.

Al GF Vip Antonella Fiordelisi ha perso la sua sodale Dana Saber eliminata al televoto e si é scatenata contro Oriana Marzoli che invece si é salvata. La bambola assassina rivolgendosi alla Marzoli ha detto: “Hai goduto che è uscita Dana? Stai godendo, godi, godi, fai godere in tanti modi tu“. Internauti contro di lei per questa frase infelice.

Da che pulpito viene la predica: dopo essertela presa per settimane con Nikita Palizon (che ieri sera ha incontrato l’ex compagno Valerio e ha ammesso di avere preso una cotta per Onestini) Antonino Spinalbese si é scagliato contro Luca Onestini dandogli del furbetto immaturo e superficiale, “un ragazzo sciocco”. Pronta la replica via social di Gianmarco, fratello di Luca: “Ad offendere sono capaci tutti caro Antonino, ma ad usare il cervello solo chi ce l’ha. E tu non ce l’hai”.

Appena rientrato, Antonino Spinalbese é corso a baciare affettuosamente Nikita Pelizon anche se tra loro non ci fosse mai stata molta empatia, anzi. Riguardo a questo, Alfonso Signorini ha chiesto al parrucchiere : "Non è che ti sei visto il Grande Fratello Vip alla televisione e sei andato a baciare Nikita? Il sospetto c'è". La risposta da perfetto stratega/paraculo:” Il sospetto? No, io pensavo nei suoi confronti e lo penso che fosse la più forte. Essendo stato fuori due settimane mi sono reso conto che questa bolla che c’è qui mi fa perdere pubblicità”. Sarebbero invece infondate le voci secondo cui per ritornare nella casa avrebbe chiesto ventimila euro a puntata.

Asilo Mariuccia. Nella notte dentro la casa del GF Vip GF Vip Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli hanno litigato: l’ex tronista le ha detto di non fidarsi di Nicole Murgia perché é falsa (”Guarda che lei prima mi ha detto ‘tu vuoi le persone vere e poi ti baci Oriana’. Ti ha dato della falsa e tu la tieni come amica! ) ma la ragazza non gli ha dato retta. Dal Moro si é infuriato dicendole che lui é l’unico di cui puó fidarsi.

Chi vuoi salvare? In nomination sono finiti i più votati: George Ciupilan, Wilma Goich, Alberto De Pisis, Giaele De Donà, Nikita Pelizon, Sarah Antobello. Questo televoto verrà chiuso lunedì 23 gennaio 2023 nel corso della ventinovesima puntata del reality show.

