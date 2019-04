SI FIDANZA DI MAIO, SI FIDANZA SALVINI. E CONTE? - ALFONSO SIGNORINI: “LO VEDO PERDENTE SOTTO QUESTO PUNTO DI VISTA. CON QUESTA PRESUNTA COMPAGNA (OLIVIA PALADINO) CONTE NON SI VEDE MAI. RIMANE UN MISTERO…LE FOTO DI DI MAIO A VILLA BORGHESE? NON ERANO CONCORDATE. LA FOTO DI FRANCESCA VERDINI CHE ESCE DA CASA DI SALVINI INDOSSANDO I VESTITI DI LUI, CHE LE STANNO GRANDI, SEMBRA UNA SCENA DI ‘PRETTY WOMAN’”

Simone Canettieri per “il Messaggero”

alfonso signorini

Alfonso Signorini, direttore del settimanale Chi e dunque re del gossip patinato, si gode l'ultimo scoop: sei pagine di baci e carezze dedicate a Luigi Di Maio e Virginia Saba, la nuova fidanzata del leader M5S. Il titolo è una bomba: «Penso a un figlio con Luigi». Ma non finisce qui. Sul numero in uscita oggi, Signorini annuncia anche un'altra chicca: reportage di Francesca Verdini, con la figlia di Denis che esce di mattina da casa Salvini con gli abiti di lui. La sera prima era stata fotografata con il vestito scuro, al cinema, mano nella mano con il ministro dell' Interno.

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Direttore, la competizione tra Salvini e Di Maio passa anche dalle nuove fidanzate?

«Sta cambiando un mondo. Certo, il tempismo è fantastico. Si fidanza Di Maio e poi tocca a Salvini. Che belli! La competizione passa anche da qui».

Da governo del cambiamento e governo del cambia-letto?

«Ma questa è stupenda! Certo è così. Questi casi vanno studiati: c'è una svolta rispetto al berlusconismo».

Ovvero?

«È cambiato lo stereotipo della donna: dalla soubrette popputa alla ragazza della porta accanto. E secondo me non è frutto del caso, i due leader in contemporanea in amore, o se lo fosse una coincidenza meravigliosa. Di sicuro non mi capitava appunto dai tempi di Berlusconi di dedicare 14 pagine agli amori di governo. Ma prima, lo ripeto, era un' altra storia: un' altra comunicazione».

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI

E il premier Giuseppe Conte?

«Ah, lo vedo perdente sotto questo punto di vista. Proprio sabato mi sono arrivate delle foto del presidente».

E com' erano?

«Aveva dei peluche in mano per il figlio».

Foto da cestinare.

«Ma certo, anche perché con questa presunta compagna, Conte non si vede mai. Rimane un mistero».

Le foto di Di Maio erano concordate?

«Il servizio è spontaneo. Prima in camporella, come dice Dagospia, a Villa Borghese e poi la notte a Fontana di Trevi mentre si baciano. Sorprendente nella sua normalità».

LUIGI DI MAIO E VIRGINIA SABA A VILLA BORGHESE

Non è che da Palazzo Chigi qualcuno ti ha segnalato la coppia a Villa Borghese?

«No. Sono le fonti dei miei fotografi, geloso come sono delle esclusive non li avrei mai esposti così in pubblico. Poi abbiamo chiesto l'intervista a lei».

Ti piacciono Luigi e Virginia?

«Sembrano due liceali che stanno bigiando la versione di latino per limonare a Villa Borghese. Dal mio punto di vista, si sono presi una tranvata, come si dice a Roma. Certamente questa comunicazione aiuta il M5S e Di Maio, lo fa apparire super pop».

FRANCESCA VERDINI ESCE DA CASA DI MATTEO SALVINI

E Matteo e Francesca?

«La foto di lei che esce da casa di Salvini indossando i vestiti di lui, che le stanno grandi, sembra una scena di Pretty Woman».

MATTEO SALVINI INCROCIA OLIVIA PALADINO PER STRADA giuseppe conte 1 giuseppe conte 4

Il prossimo colpo?

«Una cena a quattro con i vicepremier e le fidanzate. Un Nazareno 2.0. Sarebbe imperdibile, no?»

OLIVIA PALADINO