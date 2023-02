SI LAVORAVA DA GIUGNO AL LOOK DI CHIARA FERRAGNI E ALLA FINE GLI ABITI DI DIOR NON CONVINCONO - BENE IL PRIMO VESTITO A COROLLA NERA, APPESANTITO DALLA STOLA CON IL MESSAGGIO "PENSATI LIBERA" (CHE PALLE 'STA SMANIA DI DOVER DIRE A TUTTI I COSTI QUALCOSA) - IL SECONDO ABITO È UNA COPIA DI QUELLO INDOSSATO DA MADAME ALL’ARISTON NEL 2021 - RIVEDIBILE LA TERZA MISE. LA TUTA INGABBIATA FA SCENA, MA NON CONVINCE… VIDEO

Estratto dell'articolo di Antonella Ciancia per www.elle.com

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 28

Sanremo è ufficialmente iniziato e la moda è ancora una volta protagonista dell’evento più seguito e commentato dell’anno. La 73esima edizione del Festival della canzone italiana, che quest’anno ci accompagnerà dal 7 all’11 febbraio, non è soltanto all’insegna della musica, ma un vero e proprio concentrato di stile e glamour.

Come ogni anno, ad attirare l’attenzione del pubblico non sono solo le canzoni portate sul palco dai concorrenti in gara, ma anche (e soprattutto) i meravigliosi look. Scelta per accompagnare Amadeus alla co-conduzione della prima e ultima serata del Festival, Chiara Ferragni scende le scale di Sanremo 2023 e incanta l’Ariston e i telespettatori con una creazione custom e d’alta moda realizzata ad hoc per lei dalla direttrice creativa di Dior, Maria Grazia Chiuri.

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 6

Il primo look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il vestito manifesto

“Pensati libera”, la prima creazione haute couture creata dalla maison francese Dior omaggia la bellezza e la presenza scenica di Chiara Ferragni con un abito nero di seta a corolla che celebra la sensualità del suo fascino.

Lungo e completato dalla bianca stola-manifesto, il vestito della co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023, nato da un'idea di Chiara e Fabio Maria Damato, è impeccabile per l’esecuzione del taglio sartoriale, ma soprattutto per il messaggio sociale che manda a tutte le donne che hanno voglia di sentirsi semplicemente libere di uscire dal ruolo che gli è stato imposto dalla società senza essere giudicate […]

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 9

Il secondo look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: il vestito senza vergogna

Doppietta di look firmati dalla stilista italiana Maria Grazia Chiuri per Chiara Ferragni che con il suo secondo look ha stupito (per la seconda volta) l’Ariston al fianco di Amadeus e Gianni Morandi. Dopo il primo abito-manifesto realizzato custom made dalla maison francese Dior, il cambio look (e che look) dell’influencer emoziona, incanta e stupisce spettatori e pubblico di Sanremo.

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 22

Glamour e disegnato (letteralmente) sul suo corpo, il secondo look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023 riporta l’attenzione sui diritti delle donne e il loro corpo ancora, purtroppo, considerato un campo di battaglia. L’obiettivo dietro questo look? Un abito lungo realizzato in tulle color carne che riproduce un ricamo trompe l’oeil del corpo di Chiara liberato da quella vergogna che è stata sempre imposta alle donne, a partire da Eva, la prima donna della storia indotta a provare vergogna per il suo corpo.

Il secondo look realizzato custom made negli atelier alta moda Dior prende l'ispirazione da un’autocitazione di Maria Grazia Chiuri a sé stessa (reference: il vestito tempestato da un ricamo cristalli che disegna il profilo di un busto femminile di Madame a Sanremo 2021) e Chiara Ferragni attraverso questo “abito senza vergogna” riesce a gridare al mondo un significato che arriva dritto al cuore di tutte noi […]

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 10

Il terzo look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l’abito contro l’odio

Alta scalinata, altro look. Il terzo look custom made della serata firmato Dior porta sul palco della musica italiana alcuni dei commenti degli haters rivolti a Chiara sul suo aspetto, sul suo corpo e soprattutto sulla sua libertà di sentirsi donna oltre che mamma. Le critiche che ogni giorno gli haters rivolgono alle foto postate su Instagram dell’imprenditrice digitale sono ricamate su sfondo bianco, come la pagina di un libro che deve raccontare una storia, con contrasto di perle nere […]

abiti chiara ferragni prima serata sanremo 23

Il quarto look di Chiara Ferragni a Sanremo 2023: l'abito-gabbia

L’ultima scelta stilistica di Maria Grazia Chiuri per la co-conduttrice della prima serata del Festival della musica italiana ha voluto rappresentare con un abito d’alta moda Dior la speranza di rompere le convenzioni imposte dal patriarcato e liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere imposti dalla società. Il quarto e ultimo look della prima serata di Sanremo 2023, che prende ispirazione dall’opera di Jana Sterbak, è composto da una tuta super glam di jersey ricamata di strass intrappolata in una gonna di tulle. […]

