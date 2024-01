SI RIACCENDONO LE SPERANZE PER SHANNEN DOHERTY: LA BRENDA DI "BEVERLY HILLS 90210" COMBATTE DA ANNI CONTRO UN TUMORE AL QUARTO STADIO. DOPO AVER RIVELATO CHE STA ORGANIZZANDO IL SUO FUNERALE, L'ATTRICE HA RIVELATOCHE LA NUOVA TERAPIA FARMACOLOGICA SPERIMENTALE A CUI SI STA SOTTOPONENDO HA DATO SEGNALI POSITIVI. "LO DEFINISCO UN MIRACOLO..."

shannen doherty

Da corrieredellosport.it

Si riaccendono le speranze per Shannen Doherty, che da anni combatte contro un tumore al quarto stadio. Dopo aver rivelato che sta organizzando il suo funerale, l'attrice ha condiviso con i suoi fan una notizia incredibile. La nuova terapia farmacologica a cui si sta sottoponendo la 52enne ha dato segnali positivi.

"Dopo quattro trattamenti non abbiamo visto davvero alcuna differenza e tutti volevano che cambiassi. - ha spiegato Shannen Doherty - E io ho pensato, ‘Continueremo con questo e vedremo'. Dopo il sesto o il settimo trattamento, abbiamo visto davvero la rottura della barriera emato-encefalica. Lo definisco un miracolo? Sì per me in questo momento lo è".

shannen doherty

Nuova speranza per Shannen Doherty

Questi primi segnali positivi hanno ridato a Brenda di Beverly Hills 90210 una nuova prospettiva sulla vita. "Ogni giorno è un dono e ci sono così tante novità in cantiere che penso che la speranza sia sempre lì", ha affermato nel suo podcast aggiungendo che da questo momento in poi vuole vivere ogni giornata in modo positivo.

shannen doherty shannen doherty david gail beverly hills 902010 shannen doherty kurt iswarienko 5 shannen doherty shannen doherty david gail beverly hills 902010