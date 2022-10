SI SALVINI CHI PUO’ – IL "CAPITONE "STA APPROFONDENDO I PRINCIPALI DOSSIER ECONOMICI (E’ UNA MINACCIA?) CON GIORGETTI, MINISTRO IN PECTORE DELL’ECONOMIA DELL’ESECUTIVO MELONI – CON IL FEDELISSIMO DURIGON È STATO AFFRONTATO IL TEMA-PENSIONI CON L’OBIETTIVO DI SUPERARE LA LEGGE FORNERO – IL SINDACO DI MILANO BEPPE SALA INFILZA SALVINI E BERLUSCONI: “FATICANO A ESSERE COMANDATI DALLA MELONI”

Da corriere.it

Salvini vede Giorgetti e capigruppo, sul tavolo anche il superamento della legge Fornero

GIANCARLO GIORGETTI E MATTEO SALVINI

Matteo Salvini sta approfondendo i principali dossier economici e ha fatto il punto della situazione - tra gli altri - con Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli, i capigruppo Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, il responsabile del Dipartimento Lavoro del partito Claudio Durigon. Con quest’ultimo è stato affrontato il tema-pensioni con l’obiettivo di superare la legge Fornero.

Sala: «Salvini e Berlusconi faticano a esser comandati da Meloni»

«Nel centrodestra ci sono due partiti governati da uomini e uno da una donna e quella vena maschilista, che questo paese ha e tutti noi rischiamo di avere, magari in questo caso fa la sua parte». È la riflessione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, sulle incomprensioni nel centrodestra per la formazione del nuovo governo. «Mi auguro che non sia così perché l'interesse del paese è un altro, ma dal punto di vista di Berlusconi e di Salvini vedersi "comandare" da una donna non è semplice - ha aggiunto a margine di una conferenza stampa -. In realtà è giustissimo visto i voti che Meloni ha preso, ed è quello che la contemporaneità ci propone».

MATTEO SALVINI GIANCARLO GIORGETTI giancarlo giorgetti giorgia meloni matteo salvini