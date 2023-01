Estratto dell'articolo di Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Nella vita delle persone capitano momenti difficili. Per esempio nasce un secondo figlio, e oltretutto è Natale: se ne lamenta il regista Stefan Ruitenbeek, capo del collettivo di artisti olandese Kirac. Oppure le minacce dei terroristi islamici che costringono Michel Houellebecq e la moglie Lysis ad annullare il favoloso viaggio di nozze in Marocco lungamente preparato, con prostitute già ingaggiate.

Ruitenbeek e Houellebecq allora si inventano un premio di consolazione: affittare una camera d’albergo ad Amsterdam, e riprendere Michel Houellebecq e amiche in azione sul letto. Kirac 27 promette di essere un film tra l’avanguardia e il porno, e il dosaggio dei due elementi lo scopriremo l’11 marzo, quando l’opera verrà presentata al centro culturale Betty Asfalt di Amsterdam e in contemporanea su Internet.

[…] «L’unica persona ancora meno felice del Natale era il celebre scrittore Michel Houellebecq», dice il regista. I due sono in contatto per email e si confidano le reciproche disgrazie: la giovane moglie di Houellebecq, Qianyum Lysis Li, ha dovuto cancellare il viaggio in Marocco perché si teme che il marito venga rapito da estremisti musulmani.

Immagine di Lysys in auto che guarda fuori dal finestrino, rattristata: «Sua moglie aveva passato un mese per prendere appuntamento con le prostitute in anticipo — precisa la voce fuoricampo — e tutto è crollato».

Un Natale più triste del solito. Ruitenbeek allora dice a Houellebecq che molte ragazze ad Amsterdam sarebbero pronte «per curiosità» a fare sesso con il celebre scrittore, e si offre di trovare anche l’hotel, ma a una condizione: filmare tutto.

Ed eccoci in camera: seduti sul letto Michel Houellebecq in pigiama blu con i bottoni, accanto a una ragazza dai capelli lunghi, tatuaggi sulle braccia e sottoveste. Un primo bacio appassionato, poi il trailer finisce dando appuntamento all’11 marzo sul sito Kirac.nl.

La passione per il sesso e la grande considerazione che Houellebecq riserva alle sue professioniste sono note, così come la voglia di provocare del collettivo Kirac, che stavolta, giunto al filmato numero 27, sembra essere passato a un livello superiore, almeno quanto a risonanza mediatica.

[…] Il collettivo lotta contro il movimento MeToo e la cultura woke , si definisce ostile al politicamente corretto — evidente terreno di intesa con Houellebecq — e alla superficialità del mondo dell’arte contemporanea, ma più in generale sembra amare la provocazione in quanto tale. […]

