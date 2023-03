SI SONO MENATI O HANNO FATTO SESSO? “CHI” BECCA ELISABETTA CANALIS E IL CAMPIONE DI KICKBOXING GEORGIAN CIMPEANU INSIEME A MILANO: È NATA UNA NUOVA COPPIA? DOPO AVER PASSATO LA SERATA INSIEME, "ICEMAN" HA RAGGIUNTO LA CANALIS (IN CRISI CON IL MARITO) INTORNO ALLE 23 IN UN APPARTAMENTO DAL QUALE E’ STATO VISTO USCIRE PARECCHIE ORE DOPO (L'UOMO DI GHIACCIO SI SARA' SCIOLTO?) - VIDEO

Estratto dell'articolo di Federica Bandirali per corriere.it

Le fotografie pubblicate dal settimanale “Chi” in edicola il 1 marzo alimentano ulteriormente i dubbi sullo stato del matrimonio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, che sembrano essere in crisi. L’ex velina infatti è stata paparazzata a Milano mentre trascorre una serata insieme a Georgian Cimpeanu, campione di kickboking, passione in comune che avrebbe fatto scattare la scintilla. I due, in realtà, hanno condiviso in passato sui loro account Instagram diverse foto insieme, appunto durante gli allenamenti di kickboking.

Ma quello che mostrano le foto pubblicate dal settimanale è un’amicizia molto speciale tra i due, durante la Fashion Week: prima sono andati a cena a Sant’Ambroeus (locale chic del centro di Milano) e poi, fuori del locale, hanno preso due taxi diversi per non destare sospetti, ma i taxi sono arrivati alla stessa destinazione, il palazzo dove alloggia Elisabetta, che si trovava a Milano per la settimana della moda. “Cimpeanu è arrivato alle 23, ha citofonato, è entrato e non si è visto uscire per ore” scrive il settimanale che fa intendere che i due abbiano trascorso molto tempo insieme.

(...)

