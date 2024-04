SIAMO NELL’ERA DEL “GRANDE FRATELLO” DELLA PUBBLICITÀ - TIM E URBAN VISION GROUP REALIZZANO PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA UNA PUBBLICITÀ SU MAXI-AFFISSIONI DIGITALI ALL'APERTO CHE SI ADATTA ALLE PERSONE PRESENTI NELL’AREA: IN PRATICA, UTILIZZANDO IN FORMA ANONIMA I DATI DELLA RETE MOBILE, VENGONO PROPOSTI CONTENUTI PERSONALIZZATI AI PASSANTI - LA PRIMA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO È STATA A ROMA, AL MAXISCHERMO A LARGO DI TORRE ARGENTINA...

(Adnkronos) - Tim e Urban Vision group realizzano per la prima volta in Italia una soluzione che innova la pubblicità delle maxi-affissioni digitali all'aperto (Digital Out of Home). Nelle campagne pubblicitarie in affissione, infatti, si legge in una nota, vengono mostrati contenuti che si adattano dinamicamente in base alla tipologia di persone presenti nell'area, attraverso l'utilizzo in tempo reale e in modalità anonima e aggregata dei dati raccolti dalla rete mobile di Tim nel rispetto della normativa vigente.

Si tratta del primo esempio di collaborazione tra due gruppi che, secondo un modello di Open Innovation, sfruttano le rispettive competenze per offrire servizi data-driven alle aziende clienti. L'iniziativa parte dal digital advertising e successivamente potrà estendersi in altri settori.

La partnership, che segue quella per la realizzazione delle nuove cabine digitali, intende cogliere le opportunità legate all'analisi dei dati (data analytics), strumento in grado di supportare le aziende nella trasformazione digitale in atto e, allo stesso tempo, a generare valore. In particolare, la prima realizzazione del progetto ha avuto luogo a Roma a largo di Torre Argentina, una delle piazze più visitate della capitale, dove un maxischermo digitale ha proposto campagne pubblicitarie adattive rispetto alle persone che effettivamente transitavano in quel momento nell'area (Real time Out Of Home targeted advertising).

La valorizzazione dei dati raccolti permette a Urban Vision - creative-tech media company - di eseguire una pianificazione delle campagne di comunicazione degli inserzionisti molto più efficace rispetto alle soluzioni finora disponibili sul mercato, adeguando in tempo reale i messaggi alle caratteristiche del pubblico per una fruizione dei contenuti davvero contestuale. L'iniziativa si integra nel modello di Smart City promosso da Tim che ha l'obiettivo di realizzare servizi dedicati alla valorizzazione di spazi urbani, capaci di offrire soluzioni innovative alle aziende e ai clienti finali.