SIAMO SOCIAL O EDITORI? – L'AVVERTIMENTO DEL PRESIDENTE DELL'AGCOM, GIACOMO LASORELLA: “I MOTORI DI RICERCA E I SOCIAL NETWORK GESTITI DAI GRANDI PLAYER GLOBALI COSTITUISCONO VERI E PROPRI GATEKEEPER (CIOÈ UNA SORTA DI CONTROLLORI) DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN RETE. GLI EDITORI DIPENDONO SEMPRE PIÙ DA ESSI PER RAGGIUNGERE GLI UTENTI” - POI PASSA ALLA RASSEGNAZIONE: "SI CONFERMA IL DECLINO STRUTTURALE DELLA STAMPA" - IL RIASSETTO DI TIM E LE REGOLE PER GLI INFLUENCER

1.LASORELLA (AGCOM), TLC CENTRALI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

(ANSA) - "Si fanno ancora sentire gli effetti del Covid e dell'invasione russa dell'Ucraina ma non si è arrestato il processo di trasformazione e le due crisi hanno evidenziato la centralità delle tlc per lo sviluppo economico". Lo ha detto il presidente di Agcom Giacomo Lasorella presentando la relazione annuale dell'Authority alla Camera.

Le risorse si sono ridotte per "la forte pressione concorrenziale in presenza del grande dinamismo innescato dalle innovazioni tecnologiche: il mercato vale 27 miliardi euro, con una flessione del rapporto fra margine lordo e ricavi; la riduzione delle risorse ha effetti negativi sugli investimenti, che sono superiori al 25% sui ricavi ma si riducono in misura non marginale in termini assoluti" ha aggiunto ricordando anche la riduzione degli addetti diretti del settore "di mille unità per circa 56mila addetti a fine 2022".

2.LASORELLA, SI CONFERMA IL DECLINO DEL COMPARTO EDITORIALE

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Si conferma il declino strutturale del comparto editoriale (stampa quotidiana e periodica) e la tenuta di quello televisivo, insieme alla crescita dei ricavi di quello radiofonico. Nel contempo, si registra un'ulteriore crescita dei ricavi, dell'offerta e del numero di abbonati dei servizi Video on demand, offerti su piattaforme internet". Lo ha sottolineato il presidente Agcom, Giacomo Lasorella, parlando del settore media nel corso della relazione annuale al Parlamento.

3.LASORELLA, PIÙ TRASPARENZA NELL'ATTIVITÀ DEGLI INFLUENCER

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "L'Autorità ha di recente avviato una consultazione pubblica per valutare le misure idonee a garantire il rispetto da parte degli influencer delle disposizioni normative e regolamentari analoghe a quelle previste per le televisioni, anche al fine di favorire una maggiore trasparenza e consapevolezza da parte dei cittadini". Lo ha detto il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, nel corso della relazione annuale al Parlamento.

4.LASORELLA, SPERIAMO IN TEMPI BREVI PER IL RIASSETTO TIM

(ANSA) - MILANO, 19 LUG - L'incertezza sul riassetto di Tim e la cessione di Netco ha avuto effetti anche su Agcom e il presidente Giacomo Lasorella lo sottolinea nella sua relazione annuale alla Camera. "L'azione del regolatore è stata condizionata dall'incertezza dei riassetti proprietari e strutturali dell'operatore dominante (Tim, ndr) ancora in corso" dice Lasorella ricordando che comunque l'Authority ha proceduto alla definizione dei prezzi all'ingrosso e "nel protrarsi incertezza è stata avviata una nuova analisi coordinata per gli anni 2024-2029, con l'auspicio che in tempi brevi si arrivi a un quadro prospettico definito".

5.LASORELLA, MONITORAGGIO E NUOVE REGOLE PER L'INFORMAZIONE ONLINE

(ANSA) - "I motori di ricerca, i social network e le piattaforme di condivisione di video gestiti dai grandi player globali costituiscono veri e propri gatekeeper di accesso all'informazione in rete, non solo per i cittadini, ma anche per gli editori online, che sempre di più dipendono da essi per raggiungere gli utenti". Lo ha detto il presidente dell'Agcom, Giacomo Lasorella, nel corso della redazione annuale al parlamento. "Tale situazione - ha proseguito - richiede un costante e sistematico monitoraggio, nonché l'adozione di iniziative, anche di tipo regolamentare, finalizzate ad accrescere la trasparenza del sistema dell'informazione online e ad assicurare una più efficace tutela dei minori".

