9 lug 2023 15:00

SICURI CHE LA CENSURA DEL “POLITICAMENTE CORRETTO” NELLE FAVOLE SIA UN BENE PER I BAMBINI? (SPOILER, NO) - NEGLI ULTIMI ANNI I TESTI DI ANDERSEN, PERRAULT E DAHL SONO STATI SMUSSATI PER NON “SPAVENTARE” I PIÙ PICCOLI. VIA TUTTE LE PARTI IN CUI SI MOSTRA LA CATTIVERIA DEI PERSONAGGI. LA STORIA SI CONCLUDE SEMPRE CON UN "VISSERO FELICI E CONTENTI" – AI PIÙ PICCOLI VA DETTO PERÒ CHE IL MONDO NON È TUTTO ROSE E FIORI, FARLI CRESCERE IN UNA CAMPANA DI VETRO FORSE NON È LA SCELTA PIÙ SAGGIA...