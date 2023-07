4 lug 2023 13:32

CON SILVIO BERLUSCONI IN VITA, NON SAREBBE MAI PARTITA LA "REVIRGINATION" DI MEDIASET - FOSSE STATO VIVO NONNO SILVIO, PIER SILVIO NON SI SAREBBE SCATENATO CON IL MACHETE SUL "BISCIONE" (PIU' VOLTE IL CAV HA "PROTETTO" I SUOI ARTISTI FINITI NEL MIRINO DEL FIGLIO) - L'ARRIVO DI BIANCA BERLINGUER E MYRTA MERLINO SERVE A DARE UN'AURA DI "IMPARZIALITA'" AL BISCIONE (PER SMENTIRE DI ESSERE PAPPA E CICCIA CON GIORGIA MELONI) – ANCHE BELEN RODRIGUEZ (GIA' ESCLUSA DA "LE IENE" E DA "TU SI QUE VALES") E ILARY BLASI (MALE GLI ASCOLTI DE "L'ISOLA DEI FAMOSI") RISCHIANO DI ESSERE ACCOMPAGNATE ALL'USCITA...