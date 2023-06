SILVIO, CARLETTO E LA CONTESSINA – LA STORIELLA RACCONTATA IN MODO DIVINO NEL 2012 DA BERLUSCONI ALLA FESTA DEI 20 ANNI DEL TG5 TRA LE RISATE DI LETTA, MENTANA E MIMUN – “SI ADDICE POCO A UN EX PREMIER? VABBÈ, TANTO ORMAI SIAMO STATI DECLASSATI..." – VIDEO STRACULT

Da liberoquotidiano.it

Da quando ha lasciato Palazzo Chigi, Silvio Berlusconi ha ritrovato lo smalto e la verve dei tempi belli. Ospite d'onore all'Harry's Bar di Roma alla festa dei 20 anni del Tg5, circondato da Gianni Letta ed ex direttori, da Enrico Mentana a Emilio Carelli fino a Clemente Mimun, il presidente del Pdl si concede a frizzi e lazzi e si esibisce in una delle sue ormai celebre barzellette. Per l'occasione, come riferisce il video pubblicato da RepubblicaTv, ha tirato fuori dal cilindro la 'storia di Carletto': piccante siparietto in salsa brianzola nella romantica ambientazione dl lago di Como. Si addice poco a un ex premier? "Vabbè - scherza Silvio -, tanto ormai siamo stati declassati...".

L'altro protagonista, insieme al commendator Bestetti, delle barzellette in milanese del leader di Arcore è 'il povero Carletto': era il 2012, quando a una festa di Mediaset Berlusconi inscenò la disavventura osé del malcapitato protagonista, costretto nella suite di Villa d'Este, sul lago di Como, ad assecondare le fantasie sessuali della 'contessina', che per concedersi chiede vento, lampi, tuoni e pioggia. 'Il Carletto' l'accontenta e simula la tempesta, ma va in bianco, per scelta, perché "come si fa a ciulare con un tempo così?", si lamenta con gli amici.

