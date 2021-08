L’IMMUNITÀ DI GREGGE? CON LA VARIANTE DELTA SCORDATEVELA – PAROLA DI ANDREW POLLARD, DIRETTORE DELL'OXFORD VACCINE GROUP E CORRESPONSABILE DEL VACCINO ASTRAZENECA, CHE MENA SU CHI HA ABBANDONATO OGNI PRUDENZA, RICORDANDO COME IL VIRUS MUTI IN MODO TROPPO EFFICIENTE: “PER ORA NON ABBIAMO NULLA IN GRADO DI BLOCCARE COMPLETAMENTE LA TRASMISSIONE. LA VARIANTE DELTA CONTINUERÀ A INFETTARE CHI È STATO VACCINATO E CHI NON È VACCINATO SARA'…”