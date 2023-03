SIMPLY RED? SIMPLY ME! - MICK HUCKNALL RIMETTE INSIEME LA BAND PER UN NUOVO ALBUM, CHE È GIÀ NELLA TOP 100 DEI CD PIÙ ACQUISTATI SU AMAZON - I SUCCESSI DEGLI ANNI '80, I PROBLEMI DI DIPENDENZA DI HUCKNALL, SIA DAL SESSO CHE DALLA DROGA: "PROVAI DI TUTTO, A LIVELLO DI STUPEFACENTI. LA COCAINA È UNA DELLE DROGHE PIÙ INUTILI DI TUTTI I TEMPI: TI FA SENTIRE COME UN PEZZO DI LEGNO" - LA SUA CARRIERA DA SOLISTA E IL TOUR QUEST'ESTATE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per “il Messaggero”

Sono ancora qui. Ma in fin dei conti i Simply Red non se ne sono mai andati. Neppure quando nel 2008 il frontman annunciò lo scioglimento del gruppo: «[…]Dopo venticinque anni è ora di cambiare», disse Mick Hucknall. Il "rosso" si concesse due dischi da solista, […]salvo poi rendersi conto che poco era cambiato: i Simply Red non erano mai stati una band, ma un brand di sua proprietà […]

LE COPIE

Ne ha avuto una conferma anche all'indomani dell'annuncio, lo scorso giovedì, del nuovo album Time, il primo in quattro anni: […] la notizia del ritorno dei Simply Red - 60 milioni di copie vendute nel mondo - ha fatto schizzare il cd tra i 100 più acquistati su Amazon nel Regno Unito solo con i preordini e il vinile addirittura tra i primi 40.

[…] Ad ascoltare il singolo di lancio di Time, Better With You, uscito venerdì, si direbbe che il tredicesimo album di inediti dei Simply Red sia un revival del revival, che ripropone quel mix di soul, funk, r&b e blues di cui Hucknall e soci si appropriarono negli Anni '80 guardando alla black music d'oltreoceano, facendolo proprio.

All'epoca il concetto di appropriazione culturale non esisteva, ma la nuova sensibilità sul tema che si è sviluppata in questi anni non ha risparmiato il cantautore: «Le critiche? Sono basate sull'ignoranza. Se ragioniamo così, allora Charlie Parker non avrebbe dovuto suonare il sassofono, perché quello strumento è stato inventato da un bianco belga», ha risposto lui.

IL LOCKDOWN

[…]Il disco […] è una risposta alla depressione degli ultimi tre anni: «In lockdown mi sono chiesto: "Ma chi sono io?". E ho capito: sei un cantautore, mi sono detto. Allora perché non scrivi delle canzoni su chi sei?», spiega Hucknall. Better With You è una dedica alla moglie Gabriella Wesberry, più giovane di lui di dieci anni: «Nel brano ricordo la prima fase della relazione, quando ci siamo incontrati per la prima volta a Milano - dice il cantautore di Manchester, che in passato si disse "sex addicted", dipendente dal sesso - in quel periodo ero single e facevo festa in giro per il mondo. Pensavo tra me e me: non so cosa sto facendo».

Quelli come loro, con un catalogo importante e redditizio, nell'industria discografica vengono definiti "cash cows", mucche da mungere: le loro hit[…] superano i 740 milioni di ascolti complessivi su Spotify e i 940 milioni di visualizzazioni totali su YouTube. La chioma rossa è più sobria di un tempo, quando portava i rasta.

All'epoca di Money's Too Tight (to Mention), la hit - […] che nell''85 catapultò i Simply Red in testa alle classifiche, Hucknall aveva 25 anni: «Provai di tutto, a livello di stupefacenti. La cocaina è una delle droghe più inutili di tutti i tempi: ti fa sentire come un pezzo di legno. Diventavo completamente insensibile ogni volta che l'ho provata», disse nel 2019 in un'intervista al Sunday Times.

IL TOUR

Oggi sul palco sprigiona la stessa di quarant'anni fa, ma senza aiutini. Andate a cercare su YouTube i video del tour dell'anno scorso, 73 show davanti a oltre 600 mila persone in tutta Europa: […] Se avete mancato gli appuntamenti italiani dello scorso dicembre, non preoccupatevi. I Simply Red torneranno in Italia - dove Hucknall è di casa: all'inizio degli Anni Duemila acquistò una tenuta a Taormina per produrre vino: non andò bene, fu venduta nel 2014 - la prossima estate, a Trani (27/6), Macerata (28/6), Lucca (1/7), Marostica (3/7) e Torino (4/7) […]

