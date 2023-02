LA SINISTRA, DALLA DIFESA DEGLI ULTIMI ALL'ELOGIO DI ULTIMO - FRANCESCO MERLO LE CANTA A BETTINI DOPO IL SUO ENDORSEMENT PER ULTIMO: "SE FOSSI NEL CANTANTE DI SAN BASILIO, MI PREOCCUPEREI. IL SOLO GRANDE ARTISTA CHE BETTINI HA PROVATO A RECLUTARE A SINISTRA È CONTE, NON PAOLO, MA GIUSEPPE, IL CAMPIONE DEL TRASFORMISMO, QUELLO CHE CANTA ALMENO DUE CANZONI PER VOLTA…"

Da “Posta e risposta – la Repubblica”

giuseppe conte goffredo bettini foto di bacco

Caro Merlo, mi sono molto meravigliata che tutti abbiano preso sul serio Goffredo Bettini che si è rimproverato di non essere andato a cercare Ultimo «un ragazzo di borgata, che un tempo noi avremmo coinvolto come Venditti, De Gregori, Barbarossa Ramazzotti». Quanti cantanti ha scoperto Bettini?

Lory Biancucci — Fermo

Risposta di Francesco Merlo:

Bettini ha detto, come tutti gli italiani, «ho visto Sanremo per capire gli italiani». E gli piace Ultimo non come piace a lei o a me, ma come sarebbe piaciuto a Pasolini «perché è di borgata, rivendica le origini popolari, non ha tradito i suoi amici…». Se fossi Ultimo mi preoccuperei. Mi creda, il solo grande artista che Bettini ha provato a reclutare a sinistra è Conte, non Paolo, ma Giuseppe, il campione del trasformismo, quello che canta almeno due canzoni per volta.

CONTE BETTINI BETTINI CONTE festa bettini francesco merlo giuseppe conte goffredo bettini andrea riccardi foto di bacco