SINNER FA GODERE GLI ITALIANI. LETTERALMENTE - DOPO LA SUA VITTORIA AGLI AUSTRALIAN OPEN IN TANTI SI SONO RIVERSATI SU "PORNHUB" PER SMANACCIARSI: LE RICERCHE DI FILM HARD A TEMA "TENNIS" SONO AUMENTATE DEL 226% - AL PRIMO POSTO DELLE RICERCHE C'È LA PAROLA "TENNISTA", SEGUONO "ALLENATORE DI TENNIS" E "GIOCATRICE IN GONNELLINO" - LO STESSO È AVVENUTO IN AUSTRALIA, DOVE LE RICERCHE PORCELLINE LEGATE ALLO SPORT SONO SALITE DEL...

Silvia Mancinelli per "Adnkronos"

EFFETTO SINNER SU PORNHUB

L'orgoglio italiano per la vittoria di Jannik Sinner agli Australian Open 2024 è alle stelle. Il 22enne prodigio fuoriclasse del tennis azzurro è fonte di ispirazione per i suoi coetanei, ma anche per il popolo dei 'pornauti': sul sito hard più famoso al mondo, Pornhub, le ricerche a tema tennis hanno subìto un'impennata (226%) immediatamente dopo la storica vittoria del 22enne altoatesino contro il russo Daniil Medvedev.

Secondo i dati messi a disposizione in esclusiva all'Adnkronos, al primo posto della classifica c'è proprio 'tennista'; seguono 'allenatore di tennis', 'gonnellino da tennis', 'giocatrice di tennis' fino ad arrivare a particolari su scarpe e racchette. Categorie iniziate ad essere richiestissime dai connazionali del campione già a inizio competizione, i primi giorni di gennaio. Un incremento nelle ricerche che non ha registrato particolari picchi tra i concittadini dell'altoatesino Sinner, e che invece si è spalmato in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale.

jannik sinner

Stessa mania, seppur in proporzioni legate al numero degli utenti presi in considerazione, in Australia. Nel continente che ha ospitato la competizione sportiva, le ricerche relative al tennis sono salite addirittura del +2.689% il 21 gennaio quando, una settimana prima della finale giocata con Medvedev, Sinner aveva vinto al Margaret Court Arena contro Khachanov.

jannik sinner australian open foto ray giubilo gmt 5 jannik sinner australian open foto ray giubilo gmt 23