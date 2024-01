SINNER FA IMPENNARE LO SHARE - LA FINALE DEGLI AUSTRALIAN OPEN È STATA VISTA DA QUASI 2 MILIONI DI SPETTATORI (18% DI SHARE, CHE SALE AL 60 SE SI CONSIDERANO SOLO I CANALI A PAGAMENTO) - SI TRATTA DEL MIGLIOR RISULTATO PER "EUROSPORT", CHE DURANTE LA PARTITA È STATO IL SECONDO CANALE PIÙ VISTO IN ITALIA (DOPO RAI1) - I TIFOSI, PERO', PROTESTANO: PERCHÈ NON È STATO TRASMESSO (ANCHE IN DIFFERITA) SULLA RAI? LA PARTITA NON RIENTRA NELLA LISTA DI...

la tv italiana che non trasmette la finale degli #AusOpen in chiaro perché non è di interesse nazionale e si perde #Sinner che scrive la storia del tennis italiano. Che gran peccato. ???pic.twitter.com/oKbAqFWsoJ — m ; ? (@callmeemme) January 28, 2024

Marco Zonetti per Dagospia

jannik sinner australian open 1

Grande successo per Eurosport ieri, con la finale degli Australian Open 2024 che ha visto la trionfale vittoria del tennista azzurro Jannik Sinner sul russo Daniil Medvedev. Il match è stato visto da quasi 2 milioni di spettatori (1.914.000) con il 18% di share (60% share pay) e un picco di oltre 2,6 milioni di spettatori (match point alle 13 e 31).

Miglior risultato di sempre per Eurosport, che nella fascia di messa in onda, è stato il 2° canale nazionale sul pubblico totale dopo Rai1. Nelle 24 ore altro record per Eurosport che si è posizionato 7° canale nazionale con oltre il 4% share. In particolare il quinto e decisivo set Sinner-Medvedev ha totalizzato 2.4 milioni di spettatori con oltre il 15% share.

jannik sinner australian open 3

La messa in onda su Eurosport a pagamento, e non in chiaro, ha suscitato tuttavia molte proteste tra i tifosi di tennis e i telespettatori italiani, lamentatisi anche del fatto che la sintesi della partita sia poi stata trasmessa dal Nove (Discovery) e non dalla Rai, ovvero dal servizio pubblico pagato dal canone. Il motivo di tutto ciò risiede nel fatto che, a detenere i diritti televisivi è di fatto Warner Bros. Discovery, proprietaria di Eurosport, canale visibile in chiaro anche su Sky e, in streaming, su Dazn.

jannik sinner australian open 6

La finale di ieri non rientrava inoltre nella lista stilata da AgCom nel 2012 e relativa agli eventi sportivi d'interesse nazionale, per i quali è imperativo assicurare all'ottanta per cento della popolazione italiana la possibilità di seguirli in chiaro, su un palinsesto gratuito e senza costi aggiuntivi.

La finale Sinner-Medvedev di ieri, ribadiamo, non faceva parte degli eventi tennistici compresi nella suddetta lista AgCom, che sono "la finale e le semifinali della Coppa Davis e della Fed Cup alle quali partecipi la squadra nazionale italiana e degli Internazionali d’Italia di tennis alle quali partecipino atleti italiani".

jannik sinner australian open 5

Qualcuno però ha obiettato sul fatto che, in tale lista, non rientrava neppure la finale degli Us Open del 2015 tra Flavia Pennetta e Roberta Vinci, per la quale Eurosport concesse la diretta in chiaro su Deejay Tv (che ora è il canale Nove), né tantomeno la finale del Torneo di Wimbledon del 2021 giocata tra Matteo Berrettini e Nole Djokovic, che fu trasmessa in chiaro da Sky su Tv8.

In questa giungla di diritti Tv, liste ed eccezioni alla regola, visti gli ascolti stratosferici, a trionfare - oltre a Sinner - è stato decisamente il canale Eurosport. In barba ai telespettatori non abbonati che, tuttavia, sono comunque obbligati a pagare il canone Rai.

ARTICOLI CORRELATI

SERGIO MATTARELLA COME JANNIK SINNER - MEME IL GRANDE FLAGELLO JANNIK SINNER - AUSTRALIAN OPEN