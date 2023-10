7 ott 2023 19:00

UNA SLINGUAZZATA NON SI NEGA A NESSUNO - A “TALE E QUALE SHOW” ALEX BELLI SI TRASFORMA IN ROSA CHEMICAL E STAMPA UN BACIO SULLA BOCCA DI CRISTIANO MALGIOGLIO A CONCLUSIONE DELLA SUA ESIBIZIONE - IL GIUDICE NON È MAI STATO UN GRANDE FAN DELL’ATTORE TANTO DA DEMOLIRLO IN PIÙ DI UN’OCCASIONE: “SEMBRI UNA MACCHIETTA” - SI SARÀ AMMORBIDITO DOPO IL BACIO O CI VUOLE DELL’ALTRO PER FARGLI CAMBIARE IDEA? - VIDEO