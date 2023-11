SMOKE ON THE WATERS! - LA SFURIATA DELIRANTE DI ROGER WATERS DOPO CHE È STATO RIMBALZATO DA ALCUNI PRESTIGIOSI ALBERGHI DI MONTEVIDEO E BUENOS AIRES PERCHE' NON HA CONDANNATO L'ATTACCO DI HAMAS A ISRAELE: "QUESTI IDIOTI DELLA LOBBY ISRAELIANA HANNO ORGANIZZATO QUESTO STRAORDINARIO BOICOTTAGGIO BASATO SU BUGIE MALIZIOSE CHE RACCONTANO SU DI ME. IO NON HO AVUTO UN SOLO PENSIERO ANTISEMITA IN TUTTA LA MIA VITA. QUELLO CHE CONDANNO È..."

(ANSA) - "Sono furioso": è questo il sentimento che scuote Roger Waters, il cantante rock ex Pink Floyd per le polemiche che lo vedono al centro di accuse di antisemitismo, e perfino di xenofobia e misoginia, per le sue posizioni contro l'azione di Israele a Gaza. Parole che hanno portato hotel cinque stelle di Montevideo e Buenos Aires a rifiutargli camere in vista del suo show This Is Not a Drill, il 17 novembre in Uruguay e il 21 e 22 in Argentina. Di fronte a questa situazione, ha spiegato in un'intervista al quotidiano argentino Pagina 12, "abbiamo dovuto prenotare altri cinque giorni in un hotel di San Paolo, dove abbiamo realizzato due show sold out con una bellissima accoglienza della critica".

Ma in qualche modo "questi idioti della lobby israeliana - ha sottolineato - sono riusciti a cooptare tutti gli hotel di Buenos Aires e Montevideo ed hanno organizzato questo straordinario boicottaggio basato su bugie maliziose che raccontano su di me". Fanno così, ha spiegato, "perché io credo nei diritti umani e parlo apertamente del genocidio del popolo palestinese. (...) È arrivato il momento che tutti, in tutto il mondo, tutti i fratelli e le sorelle, diciamo basta. Non si può permettere a Israele che continui con questa ripugnante selvaggeria".

"Mi spezza il cuore - aggiunge - e non si può negare il genocidio e il bombardamento su Gaza, la morte di 4.000 bambini e di altri che stanno morendo perché non hanno ossigeno nelle incubatrici". Riguardo alle accuse di antisemitismo, Waters risponde: "Io so molto bene quello che sento nel cuore. Io non ho avuto un solo pensiero antisemita in tutta la mia vita. Quello che condanno è quello che fa il governo israeliano e continuerò a condannarlo perché è stato sbagliato fin dall'inizio".

