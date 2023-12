max felicitas

Il meglio e il peggio di Threads

Tommaso Zorzi: La mia vita sentimentale è come la lettiera del gatto: o è vuota o puzza di merda.

Max Felicitas: A Natale siate più buone, DATELA DI PIÙ.

Giorgia Soleri: “qua ci preoccupiamo degli uomini etero cis che non sanno trovare il clitoride ma la gente non sa nemmeno la differenza tra vulva e vagina è grave eh”. Commento di un utente: “e anche oggi ha trovato un motivo per parlare della sua fessa. Curioso di sapere come farà domani”

La lettera a Chiara Ferragni di Naike Rivelli

Dopo un anno, un anno, dalle accuse di #selvaggialucarelli …

naike rivelli 1

Un anno dove i Ferragnez hanno guardato la faccenda dall’alto in basso con tanto di disdegno, senza degnarsi nemmeno di approfondire sulla vicenda.

Oggi dopo un multa che ha creato un frastuono e una bruttissima pubblicità mondiale, oggi che hai dovuto silenziare i commenti perché sommersa dallo sdegno, ecco che arrivano le scuse che tutti aspettavamo da tanto. #selvaggialucarelli ? Perché ora… ?

naike rivelli 3

Andrea Delogu: «Sono in Puglia, le mozzarelle nei ristoranti non ci sono”. E poi, non contenta, posta il secondo chiarendo meglio la situazione: «Insisto! Le mozzarelle le vendono solo nei negozi di alimentari, nei ristoranti ti guardano come una matta se le chiedi!».

THREADS

Simone Cosimi per “Oggi” - Estratti

Threads, la nuova piattaforma social di Meta – il gruppo di Facebook, Instagram e WhatsApp guidato da Mark Zuckerberg – ricorda molto, per alcuni troppo, il Twitter degli inizi. Mette al centro contenuti testuali di massimo 500 battute da arricchire con foto, video fino a 5 minuti, gif (immagini animate), clip audio fino a 30 secondi, sondaggi e altri strumenti. L’impostazione di base è quella dei primi vagiti dell’attuale X rivoluzionato da Elon Musk, ma con significative differenze.

giorgia soleri

(...)

Threads si può però usare anche con un account Instagram nuovo di zecca, magari per staccarsi dall’«eredità» di quel social, o senza iscriversi ma potendo solo consultare. Altre differenze con il Twitter di una volta: per ora non c’è pubblicità e i post si possono modificare entro 5 minuti.

max felicitas 3 max felicitas 2 max felicitas 4 giorgia soleri 1 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 9 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 8 max felicitas 1 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 11 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 13 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 12 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 15 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 14 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 1 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 6 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 7 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 5 i threads pubblicati nei primi 5 gionri dal lancio 10