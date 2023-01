SOFIA GOGGIA COME LA TOFFANIN: “NON SARÒ A SANREMO, NON SONO MAI STATA CONTATTATA” – LA SCIATRICE A “RTL 102.5”: “PER LE PROSSIME SETTIMANE SARÒ IN LOCALITÀ MONTANE. MA NELL'ULTIMA SETTIMANA DI GENNAIO ANDRÒ IN UNA LOCALITÀ DOVE C'È CALDO E SOLE PER PREPARARE I MONDIALI. A SANREMO NON CI SARÒ. SANREMO È UN SOGNO DI TUTTI, MI PIACEREBBE ANDARCI. MA IL MIO OBIETTIVO È VINCERE QUESTI MONDIALI” – “NON SONO STATA CHIAMATA DA AMADEUS, SI TRATTA DI UNA VOCE DI CORRIDOIO E BASTA. MI SONO IMMAGINATA PERÒ SU QUELLE SCALE: VINCERE LE OLIMPIADI È PIÙ FACILE RISPETTO ALLA SCALINATA DELL'ARISTON…”

Da "Rtl 102.5"

In esclusiva a RTL 102.5 Sofia Goggia smentisce la sua partecipazione a Sanremo. "Per le prossime settimane sarò in località montane. Ma nell'ultima settimana di gennaio andrò in una località dove c'è caldo e sole per preparare i mondiali. A Sanremo non ci sarò. Sanremo è un sogno di tutti, mi piacerebbe andarci. Ma il mio obiettivo è vincere questi mondiali. Non sono stata chiamata da Amadeus, si tratta di una voce di corridoio e basta. Mi sono immaginata però su quelle scale: vincere le Olimpiadi è più facile rispetto alla scalinata dell'Ariston", dice in radiovisione Sofia Goggia.

"Sono in un raduno in Val di Fassa per la Coppa del Mondo. La mano è ancora un po' dolorante. Tenere il bastone non è semplice, gestire una leva di un metro e mezzo non è semplice in discesa. Parecchio dolore in partenza, ma si stringono i denti e si va avanti", continua la campionessa di sci.

