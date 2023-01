SOFIA GOGGIA IN PICCHIATA SU SANREMO - SAREBBE LA SCIATRICE LA “RAGAZZA CHE NON STA MAI FERMA” INDICATA DA AMADEUS COME CO-CONDUTTRICE DI UNA SERATA DEL FESTIVAL (FINORA LE UNICHE CERTEZZE SONO CHIARA FERRAGNI E FRANCESCA FAGNANI) - AMADEUS SAREBBE INTENZIONATO ANCHE AD AVERE NELLA SUA SQUADRA LA GIORNALISTA DEL TG1 GIORGIA CARDINALETTI. MA ARRIVANO SMENTITE...

Giorgia Iovane per tvblog.it

sofia goggia

Sofia Goggia co-conduttrice di Sanremo 2023: è l’indiscrezione pubblicata da Il Messaggero e Il Mattino di oggi, 4 gennaio 2023, quotidiani per i quali mancherebbe solo l’annuncio ufficiale da parte del Direttore Artistico, Amadeus. Proprio Amadeus aveva dichiarato che un nuovo annuncio sul parterre di co-conduttrici sarebbe arrivato entro la fine del 2022, ma finora nulla è stato ufficialmente annunciato, se non la presenza di Mahmood e Blanco nella prima serata del Festival 2023 per cantare il brano vincitore di Sanremo 2022, Brividi.

Ma torniamo alle co-conduttrici: finora è stata annunciata l’ufficialità di Chiara Ferragni nella prima e ultima serata di Sanremo 2023 (martedì 7 e sabato 11 febbraio) e Francesca Fagnani, in una serata ancora da definire. Stando sempre a Il Messaggero e a Il Mattino, Amadeus sarebbe intenzionato anche ad avere nella sua squadra la giornalista del Tg1 Giorgia Cardinaletti, che seguirebbe dunque le orme delle colleghe Laura Chimenti ed Emma D’Aquino, presenti a Sanremo 2020.

sofia goggia 11

Volendo, qualche indizio potrebbe essere arrivato: il primo è il collegamento con Fiorello durante Viva Rai 2!. E non si può dire che Fiorello sia ‘estraneo’ ai movimenti di ‘Casa Amadeus’.

Un altro è arrivato dalla stessa Goggia, che in una su Instagram di qualche giorno fa raccontava divertita di essere entrata sanguinante a casa di Giorgio Armani. Si lavora a degli outfit, dunque, anche se un ‘primo risultato’ di questa collaborazione sembra destinato a Sportweek.

Sarebbe dunque la Goggia “la ragazza che non sta mai ferma”, come da indizio fornito dallo stesso Amadeus. A questo punto attendiamo l’annuncio ufficiale, che potrebbe arrivare il 6 gennaio, nel corso dello Speciale dei Soliti Ignoti – Il ritorno per la Lotteria Italia. Magari con una doppietta al Tg1, per invitare la Cardinaletti e nel corso della serata per confermare la Goggia.

sofia goggia 9

Se le indiscrezioni dei quotidiani fossero giuste, non mancherebbe più nessuna co-conduttrice, anche se molti non avrebbero visto male anche Noemi al fianco di Amadeus dopo le ‘prove di conduzione’ a L’Anno che Verrà.