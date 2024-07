IL SOGNO DI UNA HOLLYWOOD SUL TEVERE È GIA’ FINITO – I GIORNALISTI DI “THE HOLLYWOOD REPORTER ROMA” SI SONO DIMESSI IN MASSA. DA MESI NON RICEVONO LO STIPENDIO E ACCUSANO L'EDITORE GIAN MARCO SANDRI: “È INCAPACE DI OFFRIRE UNA PROSPETTIVA REALISTICA ALLA TESTATA. E' CON DOLORE CHE DICIAMO ADDIO AL GIORNALE AL QUALE ABBIAMO LAVORATO CON DETERMINAZIONE, PASSIONE E ABNEGAZIONE” – L'AVVENTURA DELL'EDIZIONE ITALIANA DEL BRAND ERA IN INIZIATA NEL MARZO 2023, CON CONCITA DE GREGORIO ALLA DIREZIONE…

(AGI) - I giornalisti di 'The Hollywood reporter Roma' hanno preso una decisione estremamente sofferta, per non dire drammatica. Da mesi non ottengono lo stipendio, da mesi la societa' editrice di 'THR Roma' appare incapace di offrire una qualsivoglia prospettiva realistica alla testata. Per mesi hanno continuato a lavorare e a realizzare con passione un giornale in condizioni che si sono fatte via via proibitive. E' per questo che hanno deciso - tutti insieme - di dimettersi per giusta causa. Dimissioni che sono effettive da oggi, 1 luglio 2024".

Gian Marco Sandri - editore The Hollywood Reporter Roma

Lo rende noto un comunicato. "Una scelta sofferta - viene sottolineato - anche perche' una testata leggendaria, un marchio formidabile, come 'The Hollwood reporter' sicuramente ha tutte le potenzialita' per conquistare uno spazio importante nel panorama editoriale italiano. I giornalisti di 'THR Roma' lo hanno dimostrato: con i loro servizi, le loro interviste, i loro reportage, le loro esclusive. Ma tutto questo non basta quando viene meno il necessario sostegno e la necessaria spinta aziendale, un fondamento progettuale basato sui fatti e su scelte economiche in grado di offrire un futuro in un mercato notoriamente difficile e periglioso.

E' con dolore che i giornalisti di 'THR Roma' dicono addio al loro giornale al quale hanno lavorato con determinazione, passione e abnegazione" conclude il comunicato firmato dai giornalisti Boris Sollazzo, Pino Gagliardi, Roberto Brunelli, Livia Paccarie', Manuela Santacatterina, Martina Barone, Valeria Verbaro, Damiano D'Agostino e Viola Baldi.

The Hollywood Reporter Roma boris sollazzo concita de gregorio presentazione the hollywood reporter roma