23 feb 2023 17:54

IL SOGNO STA PER AVVERARSI: DOPO ANNI DI SCAZZI E RIVALITÀ, ARRIVA LA SUPERBAND CON CIÒ CHE RESTA DI BEATLES-ROLLING STONES! I MEMBRI RIMASTI IN VITA DELLE DUE BAND AVREBBERO REGISTRATO ALCUNE CANZONI INSIEME - LE STORIE DEI DUE GRUPPI SONO INTRECCIATE DA SEMPRE, TRA PRESUNTE INIMICIZIE E COLLABORAZIONI: GLI "STONES" EBBERO IL PRIMO SUCCESSO CON UNA COVER DEI "FAB FOUR", "I WANNA BE YOUR MAN" NEL 1964, MENTRE LENNON E MCCARTNEY PARTECIPARONO AL SINGOLO "WE LOVE YOU" - VIDEO