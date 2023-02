9 feb 2023 12:51

LA SOLITA IPOCRISIA RAI: SIETE LIBERI DI FARE QUELLO CHE DICIAMO NOI - IL DIRETTORE COLETTA SULLA SPARATA DI FEDEZ CONTRO IL VICEMINISTRO BIGNAMI E LA MINISTRA ROCCELLA: “A NOME DELLA RAI RITENGO CHE LA LIBERTÀ SIA UN DIRITTO SACROSANTO MA MI DISSOCIO FORTEMENTE DAGLI ATTACCHI PERSONALI, SOPRATTUTTO NELLA GESTUALITÀ. QUANDO L'ATTACCO DIVENTA FRONTALE E PERSONALE, NON C'E' LIBERTA' CHE TENGA" - (CURIOSO: AL FESTIVAL C'E' LIBERTA' PER TUTTI TRANNE CHE PER ZELENSKY)