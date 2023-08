LA SOLITA PRESA PER IL CULO - MA IL FABRIZIO CORONA CHE SARÀ OSPITE DELLA PRIMA PUNTATA DI “BELVE” È LO STESSO CHE AVEVA PARLATO DELLA TRASMISSIONE COME “TV FATTA MALE, CABARET, NON GIORNALISMO”? ALL’EPOCA, A FARLO INCAZZARE ERANO STATE LE DICHIARAZIONI DI "GIACOMINA" URTIS CHE AVEVA PARLATO DELLA LORO INTIMITÀ – MA ORA HA CAPITO CHE PUÒ RACIMOLARE QUALCHE SPICCIOLO GIOCANDO SULLA SUA SESSUALITÀ…

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

fabrizio corona

Qualche mese fa l’aveva definita “tv fatta male, cabaret, non giornalismo”. Ora però Fabrizio Corona potrebbe aver cambiato idea. DavideMaggio.it è in grado di annunciarvi in anteprima che l’uomo sarà ospite della prima puntata di Belve, al via con una nuova edizione il prossimo martedì 26 settembre.

Corona aveva tuonato contro il programma in seguito alle anticipazioni trapelate sulle dichiarazioni di Giacomo Urtis che, al cospetto di Francesca Fagnani, aveva ammesso di essere stato intimità con lui.

