IL SOLITO "KANYE" SCIOLTO - PENSAVATE CHE IL "FREAK SHOW" DI KANYE WEST, TRA "BOCCAGLI" IN LAGUNA, POST INSTAGRAM CON LA FIDANZATA MEZZA NUDA E CONCERTI ANNUNCIATI E RIMANDATI, FOSSE FATTO PER CASO? MACCHE', COME AL SOLITO, QUANDO È IN ARRIVO UN SUO NUOVO ALBUM, LO SVALVOLATISSIMO RAPPER FA DI TUTTO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE - IL DISCO DELL'EX DI KIM KARDASHIAN, "VULTURES", POTREBBE USCIRE QUESTO VENERDI': DIFFICILE DIRLO CON CERTEZZA, VISTI I PRECEDENTI, MA CI SONO DIVERSI INDIZI CHE…

Estratto dell'articolo di Mattia Marzi per "il Messaggero"

vultures kanye west

[…] Come sempre quando c'è di mezzo Kanye West, tanto mistero e ben poche certezze. Stavolta centra il nuovo album del rapper da 140 milioni di copie vendute, Vultures, inciso insieme al collega Ty Dolla Sign. Lo stesso che i due avrebbero dovuto lanciare lo scorso ottobre con un evento da 80 mila spettatori alla Rcf Arena di Reggio Emilia, nell'area di Campovolo […] Curiosità e attesa alle stelle. Poi il colpo di scena: gli operai cominciarono a smontare il palco, caricando i vari pezzi della struttura su alcuni rimorchi. Addio Kanye e dell'album nessuna traccia.

kanye west bianca censori

IL RITORNO

Più volte annunciato e puntualmente rinviato, ora il disco sembra finalmente vedere la luce: salvo ulteriori ripensamenti, Vultures arriverà sulle piattaforme di streaming questo venerdì, 12 gennaio. Kanye ha già cominciato a preparare il terreno in vista del suo ritorno sulle scene.

il post di kanye west nel quale si scusa con la comunita ebraica

Negli scorsi giorni il 46enne rapper di Atlanta - che da tempo fa parlare di sé più per vicende extramusicali che per i suoi dischi: nel 2019 in tv disse di soffrire di disturbo bipolare - ha chiesto scusa alla comunità ebraica per la serie di frasi antisemite che nell'ultimo anno e mezzo gli sono costate un lungo periodo di isolamento dallo show biz (la copertina e il titolo del disco sono però ispirati al dipinto Vulture on a Spade del 1835 di Caspar David Friedrich, uno dei preferiti di Adolf Hitler, e il logo dell'album raffigura un'aquila a due teste simile allo stemma della Germania ampiamente usato durante il periodo nazista) […]

kanye west e bianca censori a venezia 7

Ma sempre per alcuni contenuti postati su Instagram il rapper di Stronger è finito di nuovo al centro delle polemiche: le immagini che ritraggono la nuova moglie Bianca Censori mezza nuda hanno indignato i 18,7 milioni di follower di Ye, così come si fa chiamare il rapper dai fan. […] Lo scorso agosto i due furono pizzicati dai paparazzi in atteggiamenti intimi spinti a bordo di un motoscafo sul Canal Grande a Venezia.

LE COLLABORAZIONI

West pochi giorni prima era stato «riabilitato», se così si può dire, dall'ex pupillo Travis Scott, che lo aveva riportato sul palco in occasione del suo show al Circo Massimo. Scott, curiosamente, non è tra gli ospiti delle diciotto tracce che dovrebbero essere incluse - il condizionale è d'obbligo - in Vultures, alcune delle quali sono già trapelate in rete […]: ci sarebbero invece Bad Bunny e la figlia di Kanye, North.

KANYE WEST

Nicki Minaj inizialmente aveva dato la sua disponibilità, ma poi su X ha fatto sapere di aver ordinato a West di depennare New Body dal disco: «È una canzone che risale a tre anni fa - ha detto - per quanto mi riguarda, il treno è ormai passato». Rischia di passare anche la voglia dei fan di aspettare Kanye.

ARTICOLI CORRELATI

kanye west KANYE WEST kanye west bianca censori 1 kanye west a piedi nudi a firenze 1 travis scott kanye west kanye west e bianca censori al circo massimo per il concerto di travis scott kim kardashian kanye west kanye west e bianca censori a venezia 5 kanye west e travis scott al circo massimo kanye west bianca censori kanye west e bianca censori a venezia 15 kanye west e bianca censori a venezia 13 kanye west e bianca censori a venezia 14 kanye west e bianca censori a venezia 6 bianca censori a piedi nudi a firenze 3 bianca censori a piedi nudi a firenze 4 bianca censori a piedi nudi a firenze 5 kim kardashian kanye west 2 bianca censori kanye west 2 bianca censori e kanye west al ristorante vultures kanye west kanye west e bianca censori kanye west e bianca censori kanye west bianca censori e la misteriosa donna in barca a venezia 4 kanye west bianca censori 1 vultures kanye west