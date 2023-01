IL SONNO DELLA REGIONE GENERA MOSTRI - LA GAFFE DELLA GIORNALISTA DEL TG2, CARLOTTA BALENA: “BUON POMERIGGIO DA BARI, L’INVERNO NON NE VUOLE SAPERE DI ARRIVARE QUI, IN UMBRIA...” – L’IRONIA SUI SOCIAL: “IMPEGNO PER IL GOVERNO, PONTE SULLO STRETTO DI PERUGIA”, "SE ASSISI AVESSE O’ MERE, SAREBBE UNA PICCOLA BARI" - VIDEO!

Carlotta Balena protagonista di uno scivolone in diretta sul Tg2 Rai. La giornalista era in collegamento da Bari per parlare del meteo e del gran caldo anche in gennaio. Peccato che, nell’introdurre il servizio, abbia nominato l’Umbria. «Buon pomeriggio da Bari- ha esordito Carlotta Balena- l’inverno non ne vuole proprio sapere di arrivare in Umbria...».

Certamente si è trattato di un momento di confusione, Bari (lo sanno tutti) si trova in Puglia e non in Umbria.

In brevissimo tempo però il video della gaffe è stato postato su Twitter e condiviso da molti utenti che non hanno risparmiato commenti ironici alla giovane giornalista.

