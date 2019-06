SOVRANISTI ALL'ARREMBAGGIO - PALINSESTI RAI1: STRISCIA ECONOMICA QUOTIDIANA PER MONICA SETTA, IN PISTA LA COPPIA CUCCARINI-MATANO, POLETTI ALLA CONDUZIONE DI UNOMATTINA ANCHE IL PROSSIMO INVERNO. INTANTO PER LA SEDE DEL NUOVO CANALE IN INGLESE SI PENSA A MONZA. E FERRAGNI POTREBBE APPRODARE A RAINEWS24 - MENTRE PER IL POSTO DI CARBONI AL TG1 SI PARLA DI…

Marco Anonellis per Dagospia

alberto matano

Mentre è ancora in corso il lunghissimo Cda della Rai iniziato stamattina alle 10.30, cominciano a circolare in queste ore autorevolissimi "spifferi" su come potrebbe configurarsi la prossima stagione in viale Mazzini: tra le novità, Roberto Poletti potrebbe essere confermato per la conduzione di UnoMattina anche per la sessione invernale, Monica Setta che, a quanto apprende Dagospia, potrebbe condurre una striscia mattutina tutta dedicata all'economia (mezz'ora al giorno dal lunedì al venerdì) e la Cuccarini per la quale si sta pensando ad un programma ma non da sola, bensì in coppia con Alberto Matano.

lorella cuccarini foto di bacco

Nel frattempo, si sta cercando una sede anche per il nuovo canale in inglese: "La Rai manterrà tutte funzioni proprie di concessionaria del servizio pubblico" per quanto riguarda il canale in inglese "quali il controllo editoriale del canale, demandando alla consociata attività come la produzione e la distribuzione. In tal modo, riteniamo che si rispettato il contratto di servizio" ha spiegato con dovizia di particolari l'Ad Rai Fabrizio Salini in commissione di Vigilanza". Ciò che non ha detto però, e ve lo rivela Dagospia, è che la sede del nascituro canale potrebbe essere in quel di Monza, nel palazzo attualmente appannaggio di RaiWay.

Poteva mancare il totonomine? Certo che no. Vi ricordate la vicenda di Fabrizio Ferragni, messo recentemente da parte da Salini? Per lui ora si parla insistentemente della direzione di RaiNews 24. Di Bella, l'attuale direttore, sarebbe anche d'accordo; purchè possa “migrare” in America.

fabrizio ferragni rai 1

Intanto al Tg1 la situazione per Carboni si fa sempre più difficile ed a Saxa Rubra impazza il totonomi per la direzione: c'è chi scommette su Francesco Giorgino e chi su Roberto Pacchetti, attualmente alla Tgr. Sempre per quanto riguarda il Tg1 i soliti bene informati dicono che sia giunto sulla scrivania di Fabrizio Salini l'audit interno riguardante l'ormai nota vicenda Carboni-Polimeno. A questo punto non resta che attendere la decisione dell'Ad in merito.

roberto poletti nicoletta e francesco giorgino (2) monica setta roberto poletti valentina bisti