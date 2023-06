30 giu 2023 13:15

LE SPESE PAZZE DI PEREIRA - DAI VIAGGI IN AEREO E IN ELICOTTERO ALL'AFFITTO DI UNA CASA A SAN CASCIANO, SEQUESTRATI 126 MILA EURO DALLA GDF ALL'EX SOVRINTENDENTE DEL MAGGIO FIORENTINO - L'ACCUSA DELLA PROCURA SUI RIMBORSI: "HA USATO LA CARTA DELLA FONDAZIONE PER COSTI NON RELATIVI ALLA SUA FUNZIONE" - L'OMBRELLO DI FRANCESCHINI NON C'E' PIU' E IL NUOVO CORSO MELONIANO AL MINISTERO DELLA CULTURA NON E' INTENZIONATO A FARE SCONTI - L'ENORME DEBITO DI 57 MILIONI DI EURO DEL "MAGGIO"