7 ott 2020 15:40

SPIFFERE-RAI - IL PROGRAMMA DI NUNZIA DE GIROLAMO, ''CIAO MASCHIO'', PROBABILMENTE NON VEDRÀ LA LUCE. NÉ A RAI1 NÉ A VIALE MAZZINI C'È QUALCUNO DISPOSTO A PRENDERSI LA RESPONSABILITÀ DI MANDARE IN ONDA UNA CONDUTTRICE CON UNA RICHIESTA DI CONDANNA A 8 ANNI PER LE VICENDE DELLA ASL DI BENEVENTO - MATANO SUPERA SPESSO LA D'URSO, MA POLETTI DA INVIATO SI È TRASFORMATO IN INVITATO: SEMPRE PIÙ SPESSO SI ACCOMODA AL TAVOLO DEL CONDUTTORE