15 apr 2024 19:01

SPUTATE, SIETE IN TV! – A MILANO DUE BORSEGGIATRICI SPUTANO CONTRO VALERIO STAFFELLI E LA TROUPE DI “STRISCIA LA NOTIZIA”. NON CONTENTE, DOPO GLI INSULTI, LANCIANO VERSO DI LORO PURE DELLA SPAZZATURA – IL MOTIVO DI QUESTA REAZIONE POCO URBANA? LA COPPIA E’ STATA DISTURBATA DALL’INVIATO MENTRE ERA INTENTA A METTERE LE MANI NELLE BORSE DELLE PERSONE IN METRO E TRA LE VIE DEL CENTRO…